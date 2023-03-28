貨幣資產激增 升息時應賣出

歐美銀行業危機近期擾亂市場，3家美國地區性銀行倒閉。而在此同時，美國銀行看到另一個市場出現泡沫。

具體來看，以哈奈特為首的美國商銀分析師表示，貨幣 基金是最新的熱門資產。他們指出，貨幣基金管理資產已經超過5.1兆元，在過去4周內增加3000多億元。

包括2008年和2020年兩次貨幣市場基金資產激增時，Fed都曾調降利率 。哈奈特表示：「當Fed開始恐慌時，市場就會停止恐慌。」他指出，Fed緊急貼現窗口借款的激增，史上都發生在股市低點附近。

根據美國商銀團隊的說法，歷史經驗證明應在上次升息時賣出。他們說：「信貸和股票市場對降息太過貪婪，對衰退的恐懼還不夠。」因為當銀行被迫向Fed借款時，也會同步收緊貸款 標準，這反過來會導致貸款減少，從而導致小企業樂觀情緒下降，最終導致勞動市場崩潰。

投資人本周可能仍將關注近期全球銀行波動引發的擔憂，以及在31日本季最後一天到來之際，該如何應對劇烈的價格波動，尤其是債券市場。

華爾街分析師似乎對德意志銀行的狀況暫時感到樂觀，但在某種程度上，他們對這場危機中誰是下一家倒閉銀行的持續猜測感到不安。

AllianceBernstein子公司Autonomous策略師斯格拉漢(Stuart Graham)在最新研究報告中寫道：「我們不擔心德銀的生存能力或資產評級。需要明確的是：德銀會不會是下一個瑞信。」

Capital Economics首席北美經濟學家艾許沃斯(Paul Ashworth)在報告中寫道：「雖然與矽谷銀行有關的恐慌，以及超過25萬元存款缺乏FDIC保障，可以解釋上周銀行業的大部分變化，但影響更大的是利率飆升。」（財經新聞組）