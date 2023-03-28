投資情緒改善 道指延續升勢

道瓊工業平均指數 沿續上周升勢繼續走高，因為投資人試圖擺脫本月稍早時矽谷銀行 倒閉後地區銀行業爆發的危機。

道指上漲194.55點或0.6%收3萬2432.08點。史坦普500指數上漲6.54點或0.16%至3977.53點。那斯達克綜合指數收低55.12點或0.47%至1萬1768.84點。

區域性銀行普遍上漲。 SPDR史坦普地區銀行業ETF在盤中上漲超過3%後上漲0.87%。第一共和銀行飆升11.81%。PacWest也上漲3.46%。

一系列事件提振該行業的情緒。最近幾天從小型銀行流向摩根大通和富國銀行等產業巨頭的存款已經放緩。

此外，彭博報導，美國當局正在考慮擴大針對銀行的緊急貸款計畫，這可能會給第一共和銀行更多時間來支撐其流動性。

聯邦存款保險公司(FDIC)隔夜表示，First Citizens BancShares同意收購矽谷銀行(SVB )大部分股份。該交易包括以165億元的折扣價買下約720億元的SVB資產，但約900億元的證券和其他資產將繼續「由FDIC處置」。

德意志銀行也反彈4.71%，空頭交易員在上周瑞士信貸遭收購後，瞄準了這家德國銀行。

但由於利率上升削弱了成長型股票的利多前景，科技股下跌。Alphabet下跌2.83%，而Meta下跌1.54%。