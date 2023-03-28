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政策激勵 風電業估今年成長爆發

財經新聞組／綜合報導

風電業預計今年成長將迅速加快，主要國家的激勵措施和政策變化，有助於克服導致2022年成長放緩的因素。

位於布魯塞爾的全球風能委員會(GWEC)還在其年度全球風能報告中，提到對氣候變遷的擔憂，以及俄羅斯入侵烏克蘭後能源供應的安全問題，都是推動快速成長的關鍵因素。該委員會預計到2027年將安裝680吉瓦的全新陸基和海上風電，足以每年為約6.57億戶家庭供電。

GWEC在報告中指出，「安全能源供應和氣候目標的雙重挑戰，將推動風力發電進入非凡成長的新階段。」

該委員會表示，由於政府鼓勵「競爭到底」定價的政策，以及通貨膨脹、更高的物流成本和效果不彰的審批和許可制，風電市場在2022年停滯不前。2022年，風電業在全球增加約78吉瓦的風能裝機容量，較2021年下降17%，但仍在史上新增裝機容量年份排名第三。

該委員會表示，今年該行業將達到一個歷史性的里程碑，全球風能裝機容量達到1太瓦，即1000吉瓦。該委員會補充說，如果政策制訂者加強供應鏈以滿足需求並解決審批和其他瓶頸問題，那麼2太瓦的里程碑應該會在2030年到來。

該委員會點名美國《降低通貨膨脹法案》中對再生能源發展的激勵措施，以及歐洲和中國進一步擴大再生能源作用的政策。報告指出，越南和菲律賓正在制訂新的風能計畫，印度似乎將加快步伐，巴西將繼續確立自己作為風能發電大國的地位。

該委員會表示，該行業的年增率預計為15%，與大多數其他行業相比十分巨大。但即使是這種快速成長也達不到專家預估的到2030年風能對再生能源成長的貢獻，以保持在科學家設定的攝氏1.5度門檻內，這是防止氣候變遷最壞影響的必要條件。

氣候變遷 通貨膨脹 越南

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