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沃爾瑪用AI優化購物經驗

財經新聞組／綜合報導
AI可判定貨架商品深度，以決定是否補貨。（路透）
AI可判定貨架商品深度，以決定是否補貨。（路透）

在最近有關ChatGPT的革命潛力引起的一陣風潮中，有些企業多年來就一直在採用AI人工智慧AI，但很少有公司有能力像沃爾瑪那樣搜集支持AI的海量數據。

美國大約有4700家沃爾瑪店面和旗下600家山姆俱樂部，總共雇用160萬名員工。這家零售巨頭負責技術戰略和商業化的資深副總裁巴德瓦吉(Anshu Bhardwaj)表示，在如此龐大的環境中，以改善客戶和員工體驗的方式部署AI和機器學習，是沃爾瑪AI戰略的重點。

在倉儲連鎖店山姆俱樂部，會員模式為公司提供大量數據，包括會員搜索的內容、喜歡的內容、購買的內容以及購買時間。她說，「客戶會產生所有這些關於他們喜歡和想要的東西的線索，讓我們能夠改善購物體驗。」

一種方法是確保他們想要購買的商品有貨；山姆俱樂部利用地板洗滌機負責這項任務，當它在商店裡走來走去保持地板乾淨無雜物時，同時還即時捕捉店面中每件商品的圖像。這些每家分店都配置至少一台內建庫存情報塔的洗滌器，每天可以拍攝超過2000萬張貨架上所有物品的照片。

巴德瓦吉說，「這代表我可以區分家樂氏的Froot Loops和家樂氏的Frosted Flakes以及它們在貨架上的存放深度。」「如果你想知道一個貨架存量，它的前排並不總是有物品。因為它們可以被堆在後面，然後被陰影籠罩。」

這就是AI和機器學習派得上用場之際。她說，該公司已經訓練其演算法來辨別不同的品牌及其庫存位置，考慮到光線的多少或貨架的深度，準確率超過95%。當產品達到預定水平時，庫房會自動發出警報，以便該產品始終無缺。

如果庫房裡什麼都沒有，但當天安排的外送訂單包含家樂氏的產品，演算法會告訴員工將家樂氏的產品棧板直接帶到銷售大廳，而不是庫房。巴德瓦吉說，自從去年部署這種AI功能以來，員工的工作效率提高了15%，「這就是我們不再鬼打牆的原因」，「我們絕不希望任何商品缺貨。」

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