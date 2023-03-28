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美銀行收購SVB 危機暫解

編譯季晶晶、林聰毅／綜合報導
第一公民銀行將收購矽谷銀行大多數資產。(路透)
第一公民銀行將收購矽谷銀行大多數資產。(路透)

美國第一公民銀行（First Citizens BancShares）27日同意收購遭接管的矽谷銀行（SVB），有助於銀行體系恢復穩定，並將使這個撼動全球金融市場信心的危機事件暫時劃下句點，歐美金融股和大盤也應聲走揚。但矽谷銀行的倒閉估計造成美國銀行業者支付的存款保險基金損失200億美元。

跡象顯示美國當局正在順利解決SVB的倒閉問題，有助於增強銀行業的信心。歐洲銀行股27日盤中普遍走高，銀行股指數上揚1.4%，德銀勁升5.2%。紐約早盤美國地區銀行股也普遍上漲，KBW地區銀行指數彈升2.7%，第一共和銀行漲28.32%至15.86美元，西太平洋銀行漲逾7%。

根據聯邦存款保險公司（FDIC）的聲明，總部位於北卡羅萊納州羅利市的第一公民銀行，將接手矽谷銀行560億美元存款及720億美元貸款，並將經營SVB的17家分行。這項交易還包括以165億美元的折扣價買下矽谷銀行價值約720億美元的資產，剩下大約900億美元的證券和其他資產，仍由FDIC處理。

FDIC也獲得價值高達5億美元的第一公民銀行股權增值權。該聲明表示，矽谷銀行崩盤給FDIC存款保險基金造成的成本，估計在200億美元左右，但具體數字將在接管結束後才能確定。

第一公民銀行執行長霍丁（Frank Holding Jr.）發表聲明說，「這次與FDIC的合作是一樁了不起的交易，應當能向銀行體系注入信心」。截至上周五收盤，第一公民銀行市值為84億美元，資產為1,093億美元，主要是布局北卡羅萊納州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州為主的地區性銀行。

矽谷銀行是十多年來美國倒閉的最大一家銀行，增資計畫公布不到48小時就失利。由於聯準會（Fed）激進升息，該行出售證券蒙受巨額虧損，導致焦慮不安的投資人和儲戶迅速從該行撤資。僅3月9日一天，矽谷銀行的提款就高達約420億美元。監管機構急於敲定出售矽谷銀行全部或部分資產的交易，以彌補該行新創企業客戶的未保險存款。

矽谷銀行倒閉後，美國金融監管機構採取了緊急措施強化市場對金融體系的信心，推出支援銀行的新貸款計畫。

矽谷銀行 西維吉尼亞州 保險

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