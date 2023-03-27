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專家談投資策略：對美股…躺平就好

編譯易起宇／綜合報導

最近金融市場走勢詭譎多變，但在銀行業危機、信用緊縮引發衰退、央行政策轉向和停滯性通膨等危機警報大響之際，分析師表示，至今為止最好的投資策略，尤其是對美股而言，就是「躺平」，什麼都不做。

彭博資訊報導，Insight投資公司投資專家主管拉魯澤表示，事實證明「屏除雜音」才是最標準的投資建議，慌張永遠賺不了錢，「當你面對許多不確定性，最明智的做法就是坐下來蒐集資訊並且分析，而非急著嘗試重大改變」。

但現在要做到這點，需要非凡的沉著。過去幾周內，市場的主題已從經濟的「不著陸」情境，轉變成銀行業混亂、到經濟衰退，又到美國聯準會（Fed）指引放鴿引發的科技股反彈等。目前多頭人市仍在享受股市的韌性，但空頭人士也迅速注意到，2008年李曼兄弟倒閉也引發股市劇烈波動，之後一周卻幾乎持平，況且現在股市離低點比高點還近。

然而，現在包括Fed決策官員在內，現在沒人能篤定預測銀行業動盪的影響，幾乎所有人都認為金融情勢將緊縮，對確切衝擊卻莫衷一是。許多經濟學家試圖量化信用市場動盪對貨幣政策的影響，預估範圍從升息2碼至6碼都有。

市場在評估信用緊縮對經濟指標的影響時，也是一樣眾說紛紜。花旗根據自家信用卡消費數據推測，銀行業危機正在抑制消費者需求，但摩根大通和美國銀行（BofA）的報告卻分別表示，其信用卡用戶依然活躍。

投資 信用卡 李曼兄弟

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