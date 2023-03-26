Fed稱升息有理 市場不同調：押注6月降息

聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）把今年最高利率的預測上調1碼至5.625%。（路透）

聯準會（Fed）三名官員24日不約而同表示，為控制比預期還熱的經濟與通膨，上周Fed決議升息 1碼，顯然有其必要性，而且沒有跡象顯示金融業壓力正在惡化。不過，債市投資人已完全排除5月升息1碼的可能性，還轉而押注最快可能在6月降息 。

有「鷹王」之稱的聖路易聯準銀行總裁博拉德在一場活動中說，由於經濟持續表現強勁，他把今年最高利率的預測上調1碼至5.625%，這比其他Fed官員的預測中間值5.1%高了2碼，也比當前的聯邦資金利率區間4.75%至5.00%高了3碼。這是基於銀行業壓力將會緩解的假設。

博拉德和接受NPR訪問的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（今年沒投票權），都承認銀行業近期確實陷入動盪，但他們闡明，貨幣政策應該持續聚焦降低通膨。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（今年沒投票權）接受CNN採訪時另指出：「通膨很高、需求似乎沒下降，因此，升息的理由非常明確。」

總之，這三名Fed官員的結論都是，矽谷銀行10日倒閉以及其他事態的發展，並未削弱他們對美國銀行體系整體實力的信心。

博拉德說：「繼續實施適當的總體審慎政策，可以控制金融壓力。而適當的貨幣政策可以持續對通膨構成下行的壓力。」「當前情勢和2007~2009年不同，當時還得在匆忙中發明新事物，如今你的工具箱一應俱全」，而通膨問題「真實存在而且很大」。

但投資人卻覺得上周決議可能是這輪緊縮周期中最後一次升息。

交易人士已不再預期Fed會在5月升息，還轉而押注最快可能在6月即轉而降息，不理會Fed主席鮑爾22日表明降息並非他「基本情境」之說。

美國利率交換市場24日一度完全排除了5月升息1碼的可能性，有別於上周稍早的押注。交易員繼續預測，到年底時，Fed合計將調降約一個百分點，即降息4碼。

全球債券價格24日上漲，因市場對銀行業的擔憂，再次引發對安全資產的需求，促使投資人押注各國央行將必須把他們的關注重點從通膨轉向金融穩定。美國2到10年期公債殖利率 跌到今年來最低，2年期殖利率更一度跌28個基點。在一連串3月經濟活動指標優於預期後，美債殖利率跌幅有所收斂。