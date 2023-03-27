銀行接連倒閉 存款安全嗎？專家籲別驚慌

加州矽谷銀行無預警倒閉，讓不少存戶擔心存在銀行裡的錢。（路透）

加州矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 、全美最大加密貨幣銀行Signature Bank相繼無預警倒閉，瑞士信貸(Credit Suisse)因深陷困境而被接管，銀行危機風暴 一波波襲來，讓人不免質疑：存在銀行裡的錢安全嗎？會不會化為泡影？

矽谷銀行寫下美國史上第二大銀行倒閉紀錄，聯邦存保公司(FDIC)隨後接管，二天後，Signature Bank也被接管。

聯邦存保公司對每一存款人的承保金額以25萬美元為上限，但許多企業以矽谷銀行為往來銀行，存款金額遠超過25萬美元。根據矽谷銀行最新年報，截至2022年底，美國客戶未保險 的存款額高達1515億美元，外國存款至少139億美元也未保險。

總統拜登(Joe Biden)團隊祭出非常手段，保證兩家倒閉銀行的存戶可取回所有存款，包括未保險部份。

哪些帳戶存款有保障？

到目前為止，倒閉銀行的存戶有驚無險，保住存款。但是，往後遇到類似情況，政府還會、或者有沒有能力繼續如此大方伸援手保護所有銀行存戶？

簡單來說，假如在聯邦存保公司承保銀行帳戶存款低於25萬美元，幾乎可高枕無憂，夫婦兩人聯名帳戶的保險額度可加倍至50萬美元。

如果把錢存在聯邦承保的信用合作社，存戶最多25萬美元由信用社管理局(National Credit Union Administration) 承保，與銀行帳戶受聯邦存保銀行保護很類似。

把錢存在歐洲銀行也受到保護。

在英國，扮演承保角色的是「金融服務補償計畫」(Financial Services Compensation Scheme)，銀行萬一倒閉，存戶保證可拿回8萬5000歐元(約10萬2484美元)，聯合帳戶受保護金額加倍，該計畫由銀行等金融機構以繳年費的方式資助。

歐盟的運作模式很類似，在「存款保險制度」(Deposit Guarantee Scheme)下，銀行倒閉時，存戶可保證拿回上看10萬歐元(10萬5431美元)的存款，聯合帳戶保證取回金額加商；該制度完全由銀行資助。

至於瑞士，銀行存款由監管機構瑞士金融市場監管局(FINMA)承保，金額上看10萬元瑞士法郎。

銀行裡的錢該提領嗎？

交易型開放式指數證券投資基金InfraCap Equity Income ETF高階主管哈特菲爾德(Jay Hatfield)說，帳戶裡的錢全部提領出來毫無道理，不過，務必確保往來銀行有聯邦存保公司承保，全美多數大銀行有這類擔保。哈特菲爾德說，人們毋須驚慌，但近來的銀行危機是一大警訊，提醒大家對於把錢存放在哪裡提高警覺。

聯邦存保公司網站提供多種資源，其中，「 銀行套件」(bank suite)工具列出 FDIC承保銀行清單，「電子存款保險估算器」(Electronic Deposit Insurance Estimator)可用以計算各銀行不同帳戶的保險範圍。

哈特菲爾德建議把錢分散在不同銀行，假設有100萬，可分散存在四個銀行帳戶、一一受到充份保障，以免提心吊膽。

能預知銀行快倒閉？

身為銀行的個人存戶，幾乎不可能未卜先知。

摩根大通(JP Morgan Chase)前客戶經驗主管布朗(Marbue Brown)說，身為銀行客戶，必須時時查看銀行明細表、定期提報的資料、稽核明細以及其他類似資料，以便及早看出警訊。

不過，真正可用以衡量銀行是否健全的資訊並未公開，諸如存款流出流入數據、信用損失及資金來源；直到每季末才公開提報，資料滯後。因此，某家銀行遇到麻煩，平常打理帳簿的人最有可能率先察覺。

金融風暴會重現嗎？

歷經2008年風暴後政府加強監管，理論上，銀行業應比過去更穩定。

政府日前採取行動穩定銀行業，目的就是阻止其他銀行倒閉。聯準會連番升息導致利率走高，矽谷銀行和其他銀行多年前投資的廉價國債價值暴跌，矽谷銀行巨額虧損出售這些債券以應付客戶提款，此舉引發恐慌，造成擠兌、迅速倒閉。

聯準會也表示，將對銀行提供貸款、換取虧損的美國國債和房貸擔保證券，聯準會將針對舉借貸款的銀行承認國債原有價值；此外，財政部將針對銀行虧損提供250億美元信貸保護，應可幫助銀行易於籌款。