欠稅不付利息滾雪球 房屋恐成抵押品

問:我財務有困難,付不出稅金,請問,欠稅不付會怎麼樣?

答:不納稅不至於被關進監獄,但會導致財務混亂、拖累生活,拖越久越難解決。

在美國,欠稅的人不少。根據可掌握到的最新數據,國稅局 估計全美2020年度積欠的稅款、罰金及利息至少有1140 億美元。

欠稅多半情非得已,即便如此仍不可坐視不顧,假如不試著解決,問題只會變得更糟。

有些人打從一開頭就根本沒有報稅 ,有些人則是,申報之後欠稅但未付款。

未報稅受重罰

康州專門代表納稅人與國稅局溝通的註冊代理阿姆斯特朗(Morris Armstrong)身兼「國家稅務實踐研究所」(National Tax Practice Institute)研究員,他說,壓根不提交納稅申報表將導致最重的懲罰。

一旦未提交納稅申報表,從報稅截止日起算,每月依應繳稅款課5% 罰款、最高達25%,相對的,已申報但未繳納或逾期繳納者,罰款額是未申報罰款的十分之一。

由此可見,國稅局對未申報者施以重罰。所以無論如何一定要申報,不申報將付出更大代價。

報稅卻未納稅

假設申報了但欠稅,將收到國稅局一封措言嚴厲的紙本信件,詳細載明欠稅金額並要求繳稅。

為個體企業服務的納稅暨財務業者Collective稅務合規部門負責人考菲爾特 (Catherine Kauffelt)說不必過度憂心, 但他提醒,安下心來之後要盡快想辦法解決,國稅局每天計息,稅款拖欠越久、情況越糟糕。

罰金也會日積月累增加,處罰包括「未申報」(failure to file)、「未納稅」(failure to pay)和「未支付適當的預估稅款」(failure to pay proper estimated tax)。

未納稅的罰款依每月或部分月份未繳稅款餘額0.5%計, 金額不會超過未繳稅款的25%。

未支付適當預估稅款的罰款計算依據包括欠繳金額、欠繳時間和利率,假如至少已付90% 、或欠稅金額少於1000美元,都可免納罰金。

要特別注意是否該開支票 ,假如稅款至少1250美元而支票無從兌現,國稅局將課收2%罰款, 稅款少於1250美元,罰款與稅款等額或25美元,以金額較少為準。

政府可對房地產設留置權

假如未繳稅款累積達1萬美元、甚至更多,而且有房子或正在還房貸,聯邦政府可能對房產設留置權(Lien On Property),州或郡縣政府也可能針對欠稅設房產留置權。通常國稅局將相關文件提交給郡縣政府,只要欠稅者賣房,政府會先一步從售屋所得扣收欠款。

此外,一旦房屋被設定留置權,將很難重新貸款。

財務生活更不安

全國稅務債務解決公司 The W Tax Group 創辦人兼首席律師韋斯伯格(Stephen Weisberg)說,欠稅不繳,除了心理有負擔,最終國稅局也會上門討債。

韋斯伯格說,政府除了設定財產留置權,還可依法採取「銀行徵費」a (bank levy) ,准許國稅局從欠稅人的銀行帳戶中提領資金,導致工資被扣押、甚至財產被沒收。

稅務專家表示,因逃稅而入獄的情況極罕見,無力繳納稅款而入獄的情況更是少之又少,幾乎不曾聽過。

但是,如果身為百萬富翁只因為不想納稅而不納稅,理論上較可能因欠稅而入獄。相對的,假如破產並正努力還款,不致於入獄服刑,只不過可能需要稅務會計師協助,而且補付欠稅可能負擔不輕。

3方法 能力範圍內付稅

即使無力負擔稅款,仍務必要報稅;報稅後,如果欠稅,可用以下方法,在能力範圍內償還。

方法一:分期付款計畫(installment plan)。可致電國稅局協商,國稅局往往樂意根據您所提供的每月預算等相關資料制定分期付款計畫,通常還款期可長達84個月,足可分散還款壓力。

方法二:查看是否符合「當前無力納稅資格」(Currently Not Collectible,CNC )。須致電國稅局,經查符合該資格,表示國稅局認定您無力負擔生活費、也無法納稅,將暫停催收稅款,但利息和罰金繼續累積,稅款未註銷,只是延後。

方法三:查看是否有資格適用「妥協提議」(Offer in Compromise)。主要適用經濟有困難的人,經查如果符合資格,欠稅餘額將一筆勾銷,韋斯伯格說,這是非常正式的管道,並不是那麼容易符合資格。