CDS突然飆升 德銀股價 大跌

在信用違約掉期(CDS)飆升後，德意志銀行股價24日下跌，對歐洲銀行穩定性的擔憂再起，該行股價連續第3天下跌，本月至今跌逾五分之一。該行的CDS 24日晚間從前一天的142個基點躍升至173個基點。CDS是一種為公司債券持有人提供違約保險的期貨。

福特田州新廠年產50萬EV

福特汽車表示，和南韓電池供應商SK On聯手投資 56億元在田納西州孟菲斯郊外建設的新廠進入滿載生產後，每年可生產50萬輛電動車。這座「BlueOval City」工廠至今為止發布的第一個、也是唯一的一個產品是下一代電動卡車，福特封其代號為「T3」，是「TrustTheTruck」的縮寫。

微軟收購動視 英立場軟化

英國競爭與市場管理局(CMA)表示，它已縮小對微軟收購遊戲發行商動視暴雪(Activision)的調查範圍；形同對這家美國科技巨頭尋求擴大其電子遊戲業務的重大緩刑。CMA發表聲明表示，在考慮額外證據後，暫時得出結論，合併不會導致主機遊戲服務競爭的大幅減少。

市場資金流出 疫情以來最快

美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)及其團隊表示，由於對經濟放緩的擔憂加劇，市場資金正以疫情爆發以來最快的速度出逃，預計未來幾個月股市和信貸市場將出現暴跌。截至22日當周全球現金基金流入近1430億元，為2020年3月以來最大。貨幣市場基金資產飆至逾5.1兆元，創歷史新高。

傳高樂氏擬分拆維他命部門

知情人士透露，漂白劑製造商高樂氏(Clorox Co)一直在尋求分拆其維生素、礦物質和補充劑(VMS)業務。之前該公司擴大該部門規模，卻導致重大虧損。VMS業務僅占Clorox總淨銷售額的3%，但在2021年迫使其減記2.67億元，相當於最近年度淨利的57%，因為其維他命市占率不如知名品牌。

蘋果 計畫每年投資10億攻院線片

根據知情人士，蘋果公司計畫每年投入10億美元製作會在戲院上映的電影，這是該公司在好萊塢提高知名度並吸引用戶訂閱其串流媒體服務的努力之一。知情人士表示，蘋果已與電影製片商接洽，希望對今年在院線上映的幾部影片，以及未來推出的更多片子展開合作，這個投資規模與往年相比有顯著的成長。