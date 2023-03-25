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5大訊號齊聚 2007後首見

財經新聞組／綜合報導

雖然美股乃至全球股市年初至今表現都還頗具韌性，但危險訊號已經接連出現。

自去年3月至今，Fed一共升息9次，利率上限提升至5%，升息帶來的負面影響在銀行業已經顯現。

根據FDIC數據，截至2022年第4季，美國銀行系統內未實現損失約為6200億元，其中可售國債及證券約為2795億元。美國商業銀行目前資產23兆元，持有證券5.5兆元，其中MBS有2.8兆元，個人房貸2.5兆元。

銀行股的再次走弱，也代表市場對銀行股未來很不看好。

摩根士丹利全球研究負責人胡芭莉(Katy Hubary)指出，過去一年市場一直在爭論向來是衰退前兆的殖利率曲線倒掛，以當前環境的關鍵特點討論這次衰退是否無可避免。

她引用大摩跨資產戰略團隊最新發布的一個「有趣的分析」，該分析發現目前5大宏觀發展剛好匯合現，這些事件與美債殖利率曲線倒掛的時序一致，認為經濟開始放緩並導致風險資產急劇下降。

這5個宏觀事件分別為：1. 與3個月前相比，史坦普500指數的遠期收益正在下降；2. 殖利率曲線在過去12個月內一直倒掛；3. 失業率低於平均水平；4. 製造業PMI低於50；5. 淨利率超過40%的美國銀行業正在收緊貸款標準。

歷史經驗顯示，這5個事件往往在重大市場危機之前同時出現，像是2007年和2001年，而「如今所有5個事件都發生了，這是十分罕見的」。

對於股市投資人來說，這是真正值得注意的風險。一如大摩團隊所強調的那樣，自1990年以來，這些條件越多，全球股票表現往往越差。（財經新聞組）

殖利率 證券 升息

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