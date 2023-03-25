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調查：年輕人願花錢挑座位看電影

財經新聞組／綜合報導

一項最新調查顯示，年輕的電影觀眾不介意支付額外費用指定最好的位子在大螢幕廳看電影。

Morning Consult調查發現，54%的Z世代和46%的千禧世代認為浮動定價是一種音樂會活動常見的策略；這種對場地最理想座位收取更高費用的作法，對連鎖電影院同樣「適用」。

根據調查，只有32%的X 世代受訪者和22%的嬰兒潮世代有同感。Morning Consult上周對2200多名美國成年人進行了調查。

AMC Entertainment近兩個月前宣布推出「AMC Sightline」方案，取消齊頭式平等的售票方式。想坐在觀眾席中間的人可以多付幾元，而選擇坐前排的觀眾可以少付幾元。

該方案一開始遭到消費者的強烈反對，但預計年底前將在全美推廣。

Morning Consult媒體和娛樂公關布蘭卡夫勒(Saleah Blancaflor)說，「我們的數據顯示，超過半數的美國人對以座位定價持懷疑態度。」「但這也代表年輕世代，如Z世代和千禧世代有興趣去電影院看電影，不管是否需要額外支付幾元才能獲得更好的座位。」

她表示，這些年輕消費者對所消費的娛樂「非常渴望」，並且就連購買大部分音樂會門票的人都承認採取動態定價沒什麼不對。在這兩個世代中，超過50%的受訪者表示願意為挑選座位多付幾元。

與此同時，只有36%的X世代和25%的嬰兒潮世代願意支付額外費用。

然而，她指出，雖然這些數據可以讓其他院線有信心改變定價模式，但這些年輕世代娛樂預算有限，如果這成為常態，他們可能會猶豫。她還說，電影院不應該忽視老一輩人，他們會在疫情後重回電影院看電影。

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