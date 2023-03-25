德銀收復跌幅 股指由跌轉升

隨著德意志銀行股價收復部分跌幅，美股收盤上漲，扭轉了早盤的跌勢。

道瓊工業平均指數 上漲132.28點或0.41%收3萬2238.15點。史坦普500指數上漲22.27點或0.57%報3970.99點。那斯達克綜合指數上漲36.56點或0.31%至1萬1823.96點。

主要股指本周表現出色，道指本周上漲1.54%，而史指和那指分別上漲1.37%和1.8%。

德意志銀行在美上市股票 下跌3.11%，從盤中的7%跌幅中反彈。這家德國銀行的信用違約掉期(CDS)價格上漲引發股票遭到拋售，但沒有明顯的催化劑。此舉似乎再次引發了人們對歐洲銀行業健康狀況的擔憂。本月稍早，瑞士監管機構迫使瑞銀收購競爭對手瑞士信貸。德意志銀行股價脫離盤中最差水平，也導致美國主要股指也止跌回升。

歐洲央行 行長拉加德試圖緩解擔憂，聲稱歐元區銀行具有強大的資本和流動性部位。她表示，如果需要，歐洲央行可以提供流動性。

矽谷銀行倒閉後，投資人對信貸市場的擔憂似乎尚未完全蔓延至高收益債券。

根據FactSet的數據，iShares iBoxx高收益公司債ETF(HYG)過去一周吸引近8億元的資金流入。與此同時，SPDR彭博高收益債券ETF(JNK)已募集3.81億元。