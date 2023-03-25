銀行業危機 也重創大麻業

大麻業者本來就很難申請銀行融資。（路透）

全球銀行業的動盪已威脅到本就為資金來源微薄而苦苦掙扎的大麻 企業，因為這會導致地區銀行的支持枯竭，並收緊從其他融資管道。

大多數銀行不為大麻公司提供服務，雖然有幾個州將大麻的藥用和娛樂用途合法化，但因大麻仍是一級列表藥物，在聯邦仍屬非法。分析師估計，只有約10%的銀行和約5%的信用合作社提供大麻銀行服務。

大麻對沖基金Poseidon Investment Management聯合創始人帕克夏(Morgan Paxhia)表示：「這場危機意味著這個領域的資本緊張可能會持續，因為市場出現避險心態。」「預計銀行會在放貸方面變得更加嚴格，後續影響巨大。」

兩家美國中型銀行矽谷銀行和Signature Bank本月倒閉，瑞士政府促成瑞銀集團收購瑞士信貸，都引發人們對危機蔓延的擔憂，並削弱了投資 人的信心。

分析人士指出，通常向大麻業提供信貸的小型銀行、地區性貸方和信用合作社，面臨著當前動盪帶來的更高風險。

由於銀行業的危機，美國大麻申貸者人還可能發現本已較高的利率 進一步上升。

根據交易商和業者線上社團True Trading Group資料，大麻業的平均利率可高達20%。相較之下，金融內容線上出版商Bankrate資料顯示，傳統銀行的商業貸款平均利率為5%至5.7%。

昂貴的貸款可能不是這一行面臨的唯一挑戰，大麻公司獲得新資本的機會現在已經惡化。

帕克夏說：「大麻業者籌集資金非常困難，而現在獲得新資金的機會更低，因為投資人會愈趨謹慎。」「大麻的主要投資人是高淨值個人而非機構資本，這些資本池正在進入避險模式。」

根據ETF數據提供商TrackInsight的數據，去年流入該行業的ETF從2021年的約23億元降至約4.04億元。

根據Refinitiv的數據，自2023年初以來，投資人從大麻ETF中撤出3413萬元，而去年第1季則流入1.16億元。

加州最大大麻批發分銷商Nabis CEO兼聯合創始人寧恩(Vince Ning)說，「銀行業危機肯定已經擊退了許多剛剛開始考慮再次向該領域投入更多資金的投資人。」