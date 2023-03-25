我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

銀行業危機 也重創大麻業

財經新聞組／綜合報導
大麻業者本來就很難申請銀行融資。（路透）
大麻業者本來就很難申請銀行融資。（路透）

全球銀行業的動盪已威脅到本就為資金來源微薄而苦苦掙扎的大麻企業，因為這會導致地區銀行的支持枯竭，並收緊從其他融資管道。

大多數銀行不為大麻公司提供服務，雖然有幾個州將大麻的藥用和娛樂用途合法化，但因大麻仍是一級列表藥物，在聯邦仍屬非法。分析師估計，只有約10%的銀行和約5%的信用合作社提供大麻銀行服務。

大麻對沖基金Poseidon Investment Management聯合創始人帕克夏(Morgan Paxhia)表示：「這場危機意味著這個領域的資本緊張可能會持續，因為市場出現避險心態。」「預計銀行會在放貸方面變得更加嚴格，後續影響巨大。」

兩家美國中型銀行矽谷銀行和Signature Bank本月倒閉，瑞士政府促成瑞銀集團收購瑞士信貸，都引發人們對危機蔓延的擔憂，並削弱了投資人的信心。

分析人士指出，通常向大麻業提供信貸的小型銀行、地區性貸方和信用合作社，面臨著當前動盪帶來的更高風險。

由於銀行業的危機，美國大麻申貸者人還可能發現本已較高的利率進一步上升。

根據交易商和業者線上社團True Trading Group資料，大麻業的平均利率可高達20%。相較之下，金融內容線上出版商Bankrate資料顯示，傳統銀行的商業貸款平均利率為5%至5.7%。

昂貴的貸款可能不是這一行面臨的唯一挑戰，大麻公司獲得新資本的機會現在已經惡化。

帕克夏說：「大麻業者籌集資金非常困難，而現在獲得新資金的機會更低，因為投資人會愈趨謹慎。」「大麻的主要投資人是高淨值個人而非機構資本，這些資本池正在進入避險模式。」

根據ETF數據提供商TrackInsight的數據，去年流入該行業的ETF從2021年的約23億元降至約4.04億元。

根據Refinitiv的數據，自2023年初以來，投資人從大麻ETF中撤出3413萬元，而去年第1季則流入1.16億元。

加州最大大麻批發分銷商Nabis CEO兼聯合創始人寧恩(Vince Ning)說，「銀行業危機肯定已經擊退了許多剛剛開始考慮再次向該領域投入更多資金的投資人。」

大麻 投資 利率

上一則

Fed緊急貸款額略減 美銀行壓力現緩解跡象

下一則

德銀收復跌幅 股指由跌轉升

延伸閱讀

南加海梅特市查獲大麻屋 清除700株市值110萬元

南加海梅特市查獲大麻屋 清除700株市值110萬元
哈利新書惹禍 「自爆吸毒史」恐遭美國驅逐出境

哈利新書惹禍 「自爆吸毒史」恐遭美國驅逐出境
自傳揭吸毒史 英國王子哈利恐遭美國驅逐出境

自傳揭吸毒史 英國王子哈利恐遭美國驅逐出境
外州購買娛樂大麻 帶回德州犯法

外州購買娛樂大麻 帶回德州犯法

熱門新聞

矽谷銀行（SVB）崩潰引起金融業動盪後，美西銀行（PacWest）已額外流失20%存款 。（路透）

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

2023-03-22 10:22
選擇在銀行定存現在反而成為顯學。（路透）

定存利率逾5% 存戶搶進場

2023-03-16 02:00
瑞信集團規模173億美元的AT1債券資產將被完全減記，「淪為壁紙」。（路透）

170億美元慘淪壁紙的瑞信AT1債券是什麼？Q&A一次看懂

2023-03-19 22:38
全球第七大貨櫃輪業者海洋網聯船務公司（ONE）捨棄多年來租船營運的模式。（截圖自ONE官網）

滿手現金 全球第七大貨櫃輪業者ONE開始自購貨輪

2023-03-20 04:30
由於Fed繼續升息，美股暴跌，同時承認銀行業的動盪可能會減緩本已脆弱的經濟。地區銀行股領跌。美聯社

升息+葉倫放話 道指大跌530點

2023-03-22 16:57
矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉引發市場動盪，儘管全美上月通膨趨緩，但仍居高不下，聯邦準備理事會（Fed）今天決定升息1碼。美聯社

面臨銀行業危機及通膨兩難 聯準會升息1碼

2023-03-22 14:25

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光