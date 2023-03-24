Fed緊急貸款額略減 美銀行壓力現緩解跡象

矽谷銀行倒閉後引發美國銀行業流動性危機。（路透）

數據顯示，美國銀行業者過去一周從聯準會（Fed）兩項緊急流動性機制借款的金額微幅減小，成為金融業壓力稍微減輕的最新跡象，但業者仍不敢輕忽，持續利用Fed提供的流動性。

Fed在23日公布的數據顯示，截至22日當周，美國金融機構的未償借款總額為1,639億美元，略低於之前一周的1,648億美元。

金融業者從Fed傳統貼現窗口的未償借款總額降至1,102億美元，低於之前一周創紀錄的1,529億美元；這些貸款最多可延長90天，接受的抵押品範圍也廣泛，但是用抵押品的市值借款。

銀行定期融資計劃（BTFP）的未償借款總額則增至537億美元，高於之前一周的119億美元，顯示銀行業者對這項計畫的依賴度提高。在加州矽谷銀行 （SVB）和紐約Signature銀行倒閉後，Fed於12日啟動這項緊急安排；這項計畫的信用能延長一年，抵押品的指引雖較嚴格，但能以抵押品的面額借款。

至於聯邦存款保險公司（FDIC）為解決矽谷銀行和Signature銀行問題而設立的過渡銀行，Fed提供的貸款增至1,798億美元，也多於之前一周的1,428億美元。

RBC資本市場美國利率策略主管Blake Gwin認為，這能說明流動性緊張的情勢並未擴散。美國銀行業的資金市場一直都有壓力跡象，但隨著當局採取緊急措施，壓力已降低。

Fed同日公布的數據顯示，22日當周主要央行 過去一周從Fed安排的美元交換安排，只動用了5.905億美元，遠低於2020年新冠疫情初期的水準，表明全球主要央行對資金的需求並不急迫。其中，歐洲央行（ECB）動用4.835億美元，較之前一周的4.695億美元略增；瑞士央行動用1.07億美元；日本央行（央行）約動用100萬美元。

信用研究機構CreditInsights指出，美國地區銀行危機被誇大了，地區銀行債券受到的衝擊更甚股價，目前地區銀行債券殖利率 相較於美國公債的利差，比投資級公司債殖利率相較於美國公債的利差，高出超過1個百分點，但目前蔓延風險極為有限，恐慌心態確實是風險，然而存款外逃並未蔓延。摩根大通分析師估算，美國一些「最脆弱」的銀行業者去年以來可能共流失約1兆美元存款，一半都出現在今年3月矽谷銀行倒閉之後。

在此同時，巴隆金融周刊（Barron's）報導，聯邦存款保險公司計畫在本周末宣布出售矽谷銀行的決定，提出拍賣的結果。FDIC本周稍早表示，正進行雙軌拍賣，一是核心銀行業務，另一個限制在SVB私人銀行業務。

路透報導，美國Citizens金融公司有意提標收購矽谷銀行的私人銀行業務，彭博資訊指出，Customes Bancorp有意提標收購矽谷銀行的部分、或全部事業。

巴隆引述知情人士指出，在投標結束後，FDIC希望在美股周一（27日）開盤前宣布贏家。