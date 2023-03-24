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商用不動產放款 有隱憂

編譯湯淑君／綜合報導
Fed過去一年來快馬加鞭升息，不僅推升借貸成本，還貶抑不動產價值，導致規模5.6兆美元的商用不動產（CRE）貸款市場承受壓力。（歐新社）
Fed過去一年來快馬加鞭升息，不僅推升借貸成本，還貶抑不動產價值，導致規模5.6兆美元的商用不動產（CRE）貸款市場承受壓力。（歐新社）

美國銀行股投資人看著矽谷銀行（SVB）與Signature Bank倒閉，至今驚魂未定，除了對銀行存款擠兌風險和債券投資組合貶值擔驚受怕外，又得煩心商用不動產放款損失。

金融時報報導，聯準會（Fed）過去一年來快馬加鞭升息，不僅推升借貸成本，還貶抑不動產價值，導致規模5.6兆美元的商用不動產（CRE）貸款市場承受壓力。分析師擔心，放款若進一步降低，比方說因一周內兩家銀行倒閉嚇得企業囤現金以備不時之需，可能使情況更糟。

美銀（BofA）3月全球基金經理人調查顯示，信用緊俏在全球金融體系蔓延開來的威脅，已凌駕通膨顧慮，成為投資人本月最大顧慮。

摩根大通分析師指出，在美國，數千家中小型銀行合計就占大約70%的CRE貸款市場。這些貸款大多未重新包裝成資產擔保證券，所以仍留在銀行帳目上。目前小銀行的CRE貸款占總放款比率達43%，大銀行這類貸款占比僅13%。

摩根大通證券化分析師鍾信（音譯）說：「SVB倒閉後，地區銀行備受放大檢視，他們的商用不動產貸款帳簿仍是一大關切焦點。」他在致投資人研究報告中提到，今年初時，信用可得性已經構成挑戰，現在中小型銀行紛紛縮減放貸，正導致「二級和三級CRE市場出現信用緊俏」。

紐約社區銀行（NYCB）本周向同業Signature Bank買下390億美元資產，其中不含任何不動產業務。NYCB表示，此舉是業務多元化、避免過度集中CRE放款的一步。

銀行業分析師指出，利率走高的影響會隔一段時日才會慢慢顯現，因此短期內商用不動產放款市場還不至於內爆。

研究涵蓋美國上百家銀行的DA Davidson資深研究分析師田納說：「展望今年和明年，我同意，信用會是下一個關注焦點。這要看一家銀行曝險的地點，但從信貸損失角度來看，我認為尚未開始。」

Fed主席鮑爾22日說，Fed「明白」商用不動產放款市場集中的問題，但他認為，此問題比銀行業此刻面臨的其他壓力輕微。

貸款 分析師 投資

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