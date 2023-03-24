埃森哲裁員1.9萬人 降財測

埃森哲(Accenture)宣布將裁員約1.9萬人，並下修全年營收 和獲利預期，這是全球經濟前景惡化正在削減企業IT服務支出的最新跡象。該公司現在預計按當地貨幣計算年營收成長率將在8%至10%之間，而之前預期為8%至11%。

達頓餐廳財報佳 調升財測

達頓餐廳(Darden Restaurants)上季財報業績全面成長，連續第二季上修2023財年的營收預期。達頓現在預計2023財年銷售額為104.5億元至105億元，高於之前103億元至104.5億元的範圍。該公司第3財季淨利2.866億元，合每股2.34元，高於去年同期的2.47億元或每股1.93分。

Coinbase獲SEC通知違法

Coinbase Global表示已收到證券交易委員會(SEC)的Wells通知，確認SEC已做出「初步決定」，建議對這家美國最大加密貨幣交易所採取執法行動，因為其違反了 聯邦證券法。所謂Wells通知是通告公司或個人已完成監管機構發現違法行為的調查。受文者須在30天內以法律摘要回應。

Fed停升息 投行降利率 預測

在Fed暗示可能因銀行業動盪而暫停升息後，美國商銀和瑞銀調降了最終利率預期。美國商銀分析師表示，隨之而來的銀行貸款標準意外收緊可能會取代進一步升息。兩家投行不再預計6月升息，反而分別預計聯邦基金利率將在5月達到5-5.25%和5.25-5.5%的峰值。

需求增 3月新車銷量將上升

產業諮詢公司J.D. Power-LMC Automotive發布的最新報告顯示，由於對汽車和卡車的需求被壓抑，預計3月美國新車銷量將上升。報告指出，當月包括零售和非零售交易在內的新車總銷量預計將達到133萬輛，較2022年3月增加6.2%。其中零售量將達到109萬輛，同比增加1.9%。

Snap協助企業建構AR功能

照片通訊軟體Snapchat所有者Snap Inc成立一個新部門，將幫助其他企業為其網站或軟體構建擴增實境(AR)功能。負責人波佩爾卡(Jill Popelka)表示，這個名為AR Enterprise Services (ARES)的部門代表了Snap將首次向商業客戶銷售其AR技術，用電腦化圖像強化現實世界的照片和影音。