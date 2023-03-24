看好停止升息 股指逆轉收高

交易員押注Fed可能接近其升息 周期的尾聲，美股在動盪的交易後收高。

史坦普500指數 上漲11.75點或0.3%收3948.72點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲117.44點或1.01%至1萬1787.4點。道瓊工業平均指數上漲73.66點或0.23%至3萬2105.25點。道指盤中一度上漲481.38點，史指和那指則分別上漲1.8%和2.5%。

由於投資人減少對Fed升息的押注以及美國國債殖利率 下降，科技股表現優於大盤，SPDR科技特選類股(XLK)上漲1.63%。微軟、輝達和蘋果全都上漲。由於Fed在大約一年內連續9次升息，科技股是市場中受創最嚴重的類股。本月因預期利率下降導致投資人重新轉向科技股。

與此同時，地區銀行股普遍下跌，SPDR史坦普地區銀行ETF(KRE)在22日下跌5.7%後，23日再跌2.78%。PacWest Bancorp表現最差，下跌8.55%；前一日下跌17.1%。緊隨其後的第一共和銀行也是表現最差的股票之一，下跌6%。該股前一日下跌15.5%。

但部分地區性銀行股逆轉走升。Popular上漲1.19%，而First Horizon上漲1.28%。本周可能收漲。

可以肯定的是，在財政部長葉倫表示政府準備「必要時採取額外行動」以穩定美國銀行體系後，KRE收復了部分損失。