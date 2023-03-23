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鮑爾說不預期降息 但債市沒聽進去 反而押注今年降3碼

編譯葉亭均／綜合外電
聯準會（Fed）22日決議升息1碼，圖為紐約證交所交易員進行討論。（路透）
聯準會（Fed）22日決議升息1碼，圖為紐約證交所交易員進行討論。（路透）

儘管聯準會（Fed）22日決議升息1碼，主席鮑爾也表示降息不在他的預期內，但債券交易人士反而提高對今年降息幅度的押注，反映市場認為銀行體系動盪將衝擊信貸環境與經濟，繼而迫使Fed調整立場並降息

儘管Fed升息，但短期美國公債殖利率同日大跌，2年期公債殖利率下跌25個基點至3.91%，3年期公債殖利率也下滑逾25個基點，同時間，與政策會議日期有關的交換合約利率現在顯示，Fed基準利率在12月將降到4.18%左右，代表比現在低約75個基點，即3碼。

交換合約市場顯示，Fed在5月再升息1碼的機率只略超過50%。市場現在預期，Fed頂多5月再把利率調高1碼，接著隨著經濟壓力開始加重，會轉向降息路徑。

Crews＆Associates駐紐約利率銷售和交易主管穆赫蘭表示：「大家開始看到某些事情出現了裂痕，市場認為升息會破壞其他事情」，他說，市場看到了「升息通道盡頭的那道光」。

不過，鮑爾本人在回答提問時表示，決策官員們根本不認為今年會降息。相反，如果有必要，他們會將利率提高到超過預期的水平。他說：「降息不在我們的基線情境中。」

然而，Fed在會後聲明的第二段，就提到近期美國銀行體系動盪的情勢，顯示出Fed對此事的重視。聲明指出，「最近的情勢發展可能會導致家庭和企業的信貸條件收緊，並影響經濟活動。」鮑爾在記者會上還表示，信貸緊縮可以替代升息。

目前銀行業動盪對實際貸款和信貸準備金的影響尚不明確。不過，考量到如果信貸明顯萎縮可能帶來的通縮風險，就算官方總體經濟數據繼續展現出韌性，銀行業問題也可能是影響Fed繼續抗通膨之路的一個關鍵決定因素。

Brandywine環球投資管理公司投資組合經理麥金泰爾表示：「由於信貸緊縮尚未完全發生，市場短期內不會理會更強勁的數據。」他說，結合過去一年升息475個基點（19碼）的「滯後效應」，「今年稍晚通膨率應會顯著放緩」。

麥金泰爾說，周三的說法「讓Fed已完成這輪升息的機率提高」，但這「不代表他們將降息」。

殖利率 升息 降息

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