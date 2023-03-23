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升息+枼倫放話 道指大跌530點

財經新聞組／綜合報導

由於Fed繼續升息，美股暴跌，同時承認銀行業的動盪可能會減緩本已脆弱的經濟。地區銀行股領跌。

財政部長葉倫的評論更加劇了股指市和地區銀行股的下跌，她告訴美國參議院撥款小組委員會，美國目前無意為銀行存款制訂定「全面保險」。

道瓊工業平均指數下跌530.49點或1.63%收3萬2030.11點。史坦普500指數下跌65.9點或1.65%收3936.97點。那斯達克綜合指數下跌190.15點或1.6%收1萬1669.96點。

Fed主席鮑爾指出，「金融狀況似乎已經收緊。」「我們將會看看這有多嚴重，它看來是否會持續下去。如果是這樣，會很容易產生重大的宏觀經濟影響，我們會在政策決定中考慮到這一點。」

一如普遍預期，Fed升息1碼(25個基點)。Fed政策制訂委員會在聲明中表示，它「將密切關注收到的訊息並評估對貨幣政策的影響」。此外，Fed在其聲明中刪除了「持續升息」一詞。

樂觀的一面是，Fed最新預測顯示今年僅需升息一次。但是，鮑爾在新聞發布會上表示通膨鬥爭遠未結束。

在宣布升息和葉倫聲明財政部不考慮廣泛增加存款保險後，地區銀行股走跌。史坦普地區銀行ETF(KRE)下跌5.69%。

升息 指數 鮑爾

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