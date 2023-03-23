黃金「錢」景看好 可望再創新高

隨著全球銀行業陷入困境，又逢Fed再次做出利率決定，金價 可能有更大的上漲空間，可能會突破歷史高點，並保持在相對高水平。

由於矽谷銀行 倒閉和瑞士信貸遭收購，歐美銀行股近期受到重創，投資人紛紛湧向黃金和美國國債等避險資產。自3月初矽谷銀行遭擠兌以來，金價已上漲約10%；現貨黃金交易價格目前來到為每盎司1941.76元。20日還一度突破2000元，創2022年3月以來的最高水準。

根據Refinitiv數據，金價的歷史高點是2020年8月的2075元。金融服務公司CMC Markets認為，由於美元和債券殖利率可能進一步下跌，Fed升息政策的提前轉向可能會導致金價再次飆升。預計金價將在每盎司2500至2600元之間交易。

來自各大央行 的需求很可能會進一步推高金價。貴金屬串流媒體公司Wheaton Precious Metals執行長史茂伍德(Randy Smallwood)表示：「央行繼續買進黃金，對長期價格來說是個好兆頭。」該公司預測金價將觸及2500元。

世界黃金協會(WGC)指出，由於「央行巨額購買」，黃金需求在2022年飆升至11年高點。各大央行去年買進1136噸黃金，創55年來新高。

惠譽也表示黃金價格將維持在高位，預測「未來幾周」金價將觸及2075元的歷史高點。基於「全球金融不穩定」的前提，預計黃金「在未來幾年與新冠疫情前的水平相比將保持偏高水平」。

外匯交易公司Oanda資深市場分析師爾拉姆(Craig Erlam)同意惠譽的樂觀前景。他表示，「我認為未來幾個月將看到黃金的強勁表現，這是非常合理的。利率處於或接近峰值，因銀行業近期的發展，對降息的消化速度快於預期。這種動態將提振黃金需求，即使同時美元走軟。」