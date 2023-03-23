Fed升息1碼 暗示已近尾聲

鮑爾承認銀行業動盪可能導致信貸收緊。（路透）

Fed宣布升息 1碼(25個基點)，對近期銀行業危機表達謹慎態度，並表明升息已近尾聲。

自2022年3月以來第9次升息，制訂利率 的聯邦公開市場委員會(FOMC)指出，未來的升息並不確定，很大程度將取決於即將公布的數據。

FOMC在會後聲明中指出，「委員會將密切關注即將到來的訊息並評估對貨幣政策的影響。」「委員會預計一些額外的政策緊縮可能是適當的，以便獲得足夠限制性的貨幣政策立場，讓通膨能隨著時間的演進回到2%。」

雖然Fed主席鮑爾 在新聞發布會上發表的評論被認為承認Fed可能接近升息周期的尾聲，但他認為通膨鬥爭尚未結束。他說，「將通膨率回落至2%的過程還有很長的路要走，而且可能會崎嶇不平。」

此外，鮑爾承認，銀行系統最近發生的事件可能導致信貸條件收緊，這可能是Fed語氣軟化的原因。

FOMC在會後聲明中指出，「美國銀行體系穩健且具韌性。」「最近的事態發展可能導致家庭和企業的信貸條件收緊，並對經濟活動、招聘和通膨造成壓力。這些影響的程度是不確定的。委員會仍然高度關注通膨風險。」

鮑爾在會後新聞發布會上表示，由於銀行業危機，FOMC曾考慮暫停升息，但最終由於中期通膨數據和勞動市場強勁而一致批准升息，「我們致力於恢復物價穩定，所有證據都顯示公眾有信心我們會這樣做，隨著時間過去，這將使通貨膨脹率降至2%。重要的是，我們要用我們的行動和言辭來維持這種信心。」

這次升息使基準聯邦基金利率升至4.75%-5%的目標區間。

與利率決定一起發布的「點陣圖」預測顯示最高利率為5.1%，與去年12月的最新估計持平，代表大多數官員預計未來只會再升息一次。在參與估計的18位Fed官員中只有7位認為利率將高於5.1%的「終端利率」。