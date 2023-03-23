高盛 用整合式AI工具寫代碼

高盛正在內部試驗人工智慧(AI)整合工具，幫助其軟體工程師自動產生和測試代碼。高盛資訊長補充說，它目前仍處於「概念驗證」階段，尚未準備好投入生產，但「開發人員已經在使用一些輔助編碼技術」。整合式AI是指一組產品，可以根據用戶的書面提示生成類似人類的文本或圖像。

利率 月來新低 房貸需求續增

由於近期銀行倒閉導致利率下降，根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周增加3%，為連續第3周增加。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.71%降至6.48%；這是一個月來最低水平，但仍遠高於一年前同周的約4.5%。

Panera Bread試用手掌掃描

Panera Bread正在聖路易斯試用亞馬遜 的手掌掃描技術，為客戶提供一種更快的方式來連接他們的會員卡和支付。這家麵包咖啡連鎖店是最新一家使用亞馬遜Amazon One技術的餐廳。這項技術已在亞馬遜旗下的數十家全食超市、Amazon Go商店以及一些體育場館和競技場採用。

太平洋西部銀行稱存款穩定

太平洋西部銀行(Pacific Western Bank)表示其存款已趨於穩定，截至3月20日擁有超過114億元現金，但它仍與潛在投資者探討了擴大融資可能。該行表示，截至3月20日，聯邦存款保險公司(FDIC)承保的存款，包括符合轉手保險資格的帳戶在內，超過其存款總額的65%。

德環保組織控Meta把關不嚴

知名德國環保組織DUH表示將起訴Facebook母公司Meta，指控這家社交媒體公司未能打擊侮辱以及暴力和謀殺威脅。DUH發表聲明表示，Meta未能關閉經常發布暴力威脅的Facebook群組，這些群組有時會存活數周而不被刪除。

波音KC-46加油機將加收費用

波音財務長韋斯特(Brian West)表示，由於中央油箱的供應商質量問題，波音公司將對KC-46加油機收取額外費用。他沒有透露額外費用的價值，但將在該公司第1季財報中揭露，但表示其國防業務的獲利率將因此轉為負值。波音月初證實，供應商尚未完成與中央油箱清潔和油漆附著力相關流程。