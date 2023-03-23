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克魯曼籲Fed：應暫停升息

編譯湯淑君／綜合報導
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（歐新社）
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（歐新社）

美國聯準會（Fed）公布利率決策，在此之前諾貝爾經濟學獎得主克魯曼撰文指出，鑑於大西洋兩岸銀行動盪危及經濟展望，前景變得更混沌不明，先前專注升息抗通膨的Fed如今應當暫停升息，以不變應萬變。

克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，回顧過往幾波重大金融危機，儲戶爭先恐後提領銀行存款，對經濟會造成「通膨降低」（disinflationary）的影響。「大蕭條」初期情況是如此，1980年代儲貸危機（S&L crisis）也抑制企業貸款，導致1990-1991那波經濟衰退。至於2008年全球金融海嘯，就性質而言也是一波銀行擠兌，只不過危機集中在「影子銀行」而不是傳統存款機構，結果也是通膨下滑，並導致「大蕭條」以來最嚴重的一波經濟沉淪。

一些評論員，尤其是幣圈人士，正發出大禍臨頭警告，預言惡性通膨將至，美元也將崩盤。但克魯曼說，真相剛好相反：儲戶火速從中小型銀行提款後，傾向把錢轉存大銀行或停泊在貨幣市場基金。在風聲鶴唳下，受嚴格監管的大銀行須保有更多資本和流動性，貨幣市場基金也須符合嚴格的流動性要求，承作企業放款的意願更低，將導致授信銳減。

當前這波銀行業危機勢必也會拖累經濟，問題是衝擊會有多大、該不該因此調整政策的問題。高盛估計，這波銀行業動盪對經濟的衝擊，近似Fed升息1碼（0.25個百分點）到2碼；阿波羅管理公司首席經濟學家史洛克認為，對經濟的影響相當於升息1.5個百分點。無論誰估得較準，對經濟造成震撼的大方向很明確。

克魯曼說，近來經濟數據各說各話，Fed升息前路籠罩迷霧，駕馭貨幣政策方向盤的動作不宜過度激烈，否則可能緊縮過度而墜落衰退懸崖，或緊縮不夠而撞入通膨火堆。銀行業動盪只會使情況更撲朔迷離。但基於衰退風險升高、通膨風險下降，克魯曼建議Fed暫停升息，直到通膨前景和銀行業動盪的影響更清楚再說。他也不贊成降息，不只因為時候未到，也可能流露「驚慌感」。

升息 克魯曼 大蕭條

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