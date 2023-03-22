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狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

經典賽／大谷翔平再見三振 日本3:2美國 隊史第3冠

財經簡訊

財經新聞組／整理

谷歌暫停拼多多應用程式

Alphabet Inc旗下谷歌發言人表示，出於安全考慮，在谷歌應用商店外的中國電商應用程式版本中發現惡意軟體後，谷歌暫停拼多多(PDD Holdings Inc)的Pinduoduo應用程式Play版本。目前包括播放版本和非播放版本都遭到暫停。

重拾信心 第一共和股價反彈

First Republic (FRC-US)領漲地區銀行股，投資人希望這家陷入困境的銀行會採取某種戰略行動或獲得另一項重大監管舉措，來阻止銀行業的螺旋式下滑。據傳摩根大通正在就這家舊金山銀行的替代方案提供建議；消息人士透露，這些替代方案包括融資甚至可能出售。

GameStop兩年來首次獲利

GameStop兩年來首次單季獲利，經過銷售下滑、庫存問題和現金流壓力等困擾後，高調結束了去年。截至1月28日當季，淨銷售額從去年第4季的22.5億元小幅下降至22.3億元。獲利4820萬元，合每股16分；而一年前為虧損1.475億元或每股49分。恢復獲利主要是靠削減成本實現的。

Adobe讓3D模型產出圖像

Adobe Inc推出一款工具，幫助電商業者的行銷部門產生產品圖像，而無需支付太多照片費用。該工具名為Project Sunrise，可讓行銷團隊從鞋子、廚房用具或家具等產品的三維(3D)模型產生全新的圖像變體。可提供行銷專業人員在網頁和行銷電郵中所需使用的圖像。

福特發表歐版電動Explorer

福特汽車推出首款以歐洲市場為主的全新電動車，並表示將採用著名的Explorer名稱來擴大吸引力。除了名稱和一些設計屬性外，這款新車與美國的汽油版SUV或目前在歐洲銷售的插電式混合動力車型幾乎沒有任何共同之處。以此命名是該公司利用其「最具代表性」品牌的電動車策略之一。

黑莓9億元出售手機專利

加拿大軟體公司黑莓在取消與Catapult IP Innovations Inc.的交易後，將以高達9億元的價格出售主要與其行動設備相關的專利。Malikie Innovations Ltd將買下這些專利並在交易完成時支付1.7億元現金，3年後再支付3000萬元。黑莓將從其簡訊和無線網絡等專利產生的利潤中獲得年度授權使用費。

谷歌 電動車 拼多多

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