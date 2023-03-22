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調查：銀行危機重挫投資人信心

財經新聞組／綜合報導
銀行業風暴不止，投資人信心嚴重受創。（路透）
銀行業風暴不止，投資人信心嚴重受創。（路透）

本月美國銀行系統的動盪和經濟衰退的擔憂重現，讓使全球投資人信心跌至20年來最低水平之一，這甚至還沒有加上瑞士信貸本周被收購在內。

美國商銀發布的3月調查報告，正好在矽谷銀行和Signature Bank倒閉之後、瑞士信貸19日被收購之前進行。調查結果顯示，人們對風險水平的看法急劇惡化。

美國商銀自行編製的投資人擔憂水平「金融市場風險指標」躍升至7.7，幾乎達到去年烏克蘭戰爭期間的極端高點，並且高於其全球金融危機和新冠疫情爆發時的高峰。

其中歐洲的基金經理人尤其悲觀；雖然調查問卷在瑞士信貸上周末陷入困境之前就結束，但仍有近三分之一的人表示「系統性信貸事件」是現在市場面臨的最大風險。

這比2月調查中的8%明顯上升，且是9個月來首度將通膨從最大風險寶座擠下。隨著人們對矽谷銀行動盪記憶猶新，美國「影子銀行」部門被認為是最有可能的風險來源。

其他類似的調查也反映出類似的結果，德國ZEW經濟研究所的每月調查顯示投資人信心大幅下降。

美國中型銀行矽谷銀行(SVB)和Signature Bank的倒閉，以及隨後擁有167年歷史的瑞士信貸被賤價收購，讓投資人擔心其他潛在的銀行危機。美國商銀的調查顯示，經濟衰退和滯脹風險也在再次上升。

在接受調查的212個基金經理人中，略多半數的人預計全球經濟成長將放緩。雖有84%的人認為通膨將走低，但有88%的人認為代表經濟成長乏力和高通膨的滯漲，會是未來12個月最有可能出現的宏觀經濟結果。

在歐洲的基金經理人調查方面，有61%的人預計該地區明年將陷入衰退，高於2月的55%。42%的受訪者預計全球經濟會出現衰退，高於上月的24%。

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