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阻金融危機 美研議保障所有銀行存款

編譯葉亭均、陳苓／綜合報導

美國官員正在研議暫時把聯邦存保公司（FDIC）承保範圍擴大至所有存款的各種方式，這是銀行聯盟所尋求的行動，主張有必要藉此遏止可能爆發的金融危機。

美國財長葉倫21日表示，如果規模較小的銀行面臨風險，美國政府可能會再次採取類似近期大刀闊斧的行動，保護銀行存戶。根據她在美國銀行家協會演說的講稿，她表示「為保護更廣泛的美國銀行體系，我們的干預是有必要的，如果規模較小的機構遭受存款擠兌而構成蔓延風險，那麼採取類似的行動可能是合理的」。

知情人士透露，財政部官員正在檢視聯邦監管機構是否有足夠的緊急權限，能在無須經當前立場嚴重分裂的國會正式同意的情況下，暫時能夠為多數帳戶超出當前25萬美元存款擔保上限的存款提供保險

白宮發言人基庫卡瓦表示：「我們將利用我們擁有的工具來支撐地區型銀行。自從我們行政部門與監管機構上周末採取果斷行動後，我們見到全國的地區銀行存款穩定下來，在某些情況是，資金流出的情況已被溫和逆轉。」

不過，上述商議凸顯出華盛頓政府高層仍擔心不已，因為在美國三家銀行本月相繼崩潰、存戶擠兌，還有第四家銀行極力避免類似命運後，中型銀行正呼籲政府有更廣泛的干預行動。

消息人士說，研議中關於擴大FDIC保險範圍的一個法律架構是，利用美國財政部的授權採取緊急行動，並且動用匯率穩定基金（Exchange Stabilization Fund）。

財政部 保險 匯率

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