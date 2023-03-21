銀行風波不斷 熊市進入尾聲

摩根史坦利知名空頭分析師威爾森(Michael Wilson)表示，美國銀行體系面臨的壓力，可能代表了美股熊市 結束的痛苦和「險惡」的開始。

該策略師在最新報告中寫道：「由於Fed和聯邦存款保險公司(FDIC)對銀行存款的支持，許多股票投資 人都在問，這是否是另一種形式的量化寬鬆，所以應該『富貴險中求』？我們認為，事實並非如此；相反地，隨著取得信貸的便利性下降壓縮經濟成長，這正好代表了熊市開始進入尾聲。」

此外，威爾森還認為，在股市風險溢價從目前的230基點升至400基點之前，史坦普500指數仍將缺乏吸引力。並補充指出，熊市的最後一部分可能是險惡的，而且高度相關。股價透過股票風險溢價飆升而大幅下跌，這在單一投資組合中很難防止或捍衛。

威爾森去年正確預測美股遭到拋售和10月的反彈；是華爾街最堅定的空頭指標之一。

值得一提的是，矽谷銀行倒閉和瑞士信貸遭收購，引發人們對全球金融體系健康狀況的擔憂，同時讓市場動盪不安。

對此，威爾森認為，銀行體系的持續動盪應該會導致投資者關注在限制性信貸條件下不斷惡化的經濟成長前景。而過去一周發生的事件意味著，大部分經濟體的信貸可得性正在下降，這可能是最終讓市場參與者相信獲利預估過高的催化劑，信貸緊縮的風險已大幅增加。

他寫道：「這正是熊市結束的方式，源自一種不可預見的催化劑，事後看來顯然會迫使市場參與者承認這是一直擺在他們面前的事情。」

最後，威爾森預計，隨著財報季臨近，分析師將大幅下調預期，而企業則準備大幅下修財報預測。他建議投資防禦性、低風險系數的產業和個股，同時告誡人們不要認為大型科技股不會受到成長擔憂的影響。