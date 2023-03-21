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危機可望緩解 道指漲382點

財經新聞組／綜合報導

交易員對銀行業危機可能正在緩解的希望越來越大，美股收高。瑞銀在瑞士政府的策劃下強行收購了瑞士信貸，股價也同步上漲。

道瓊工業平均指數上漲382.6點或1.2%收3萬2244.58點。史坦普500指數上漲34.93點或0.89%收3951.57點。那斯達克綜合指數上漲45.02點或0.39%收1萬1675.54點。

區域銀行股上漲，從過去一周的大跌中反彈。在美國監管機構支持矽谷銀行(SVB)的無保險存款並為陷入困境的銀行提供新資金後，華爾街預計可能需要採取更多行動來恢復人們對銀行體系的信心。

SPDR區域銀行ETF(KRE)在上周暴跌14%後上漲1.12%，PacWest、First Citizens和Fifth Third Bancorp是主要贏家。該ETF盤中一度上漲5%，但隨著First Republic下跌47.11%，漲幅出現收斂。

消息人士透露，在上周300億元存款未能阻止該行股價下滑後，摩根大通正在就戰略替代方案向陷入困境的First Republic Bank提供建議。備選方案可能包括融資，出售銀行也是一種可能性。

過去2周金融部門的不穩定增加了Fed 22日利率決定的風險。根據CME Group的FedWatch工具，截至20日，Fed升息1碼(25個基點)的可能性約為73%。另有約27%支持不升息。

指數 股價 升息

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