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高盛：Fed本周可能暫停升息

財經新聞組／綜合報導

在本周Fed聯邦公開市場委員會(FOMC)召開會議前夕，高盛表示，由於銀行業系統的壓力，預計Fed本周不會升息

高盛經濟學家在最新報告中寫道：「我們預計，由於銀行系統存在壓力，FOMC將在本周會議上暫停升息。」

雖然政策制訂者已經採取各項積極措施以支撐金融體系，但市場似乎並不完全買單，不太認為支持中小型銀行的這些努力是足夠的。

然而即使金融業出現動盪，但經濟學家們普遍認為Fed不該延後對抗通膨的行動。截至9日，大多數華爾街經濟學家依然預計Fed本周將升息1碼(25個基點)。市場定價顯示，投資人對Fed本周升息1碼的預測機率目前為64.2%，不升息的預測機率為35.8%。

高盛在報告中還指出，雖然這可能意味著暫停對抗通膨，但這不應該是一個問題。事實上，通膨問題現在看來沒有去年夏天那麼緊迫，因為短期通膨預期已經大幅下降，長期通膨預期則保持穩定。

美國監管機構及Fed已經推出各項措施保護陷入困境的矽谷銀行，並為該機構提供全新的融資工具，但第一共和銀行(First Republic Bank)上周仍持續暴跌，並帶動地區性銀行股價紛紛下挫。跌勢還延續至本周，這些中小型銀行股價持續滑落。

此外，在瑞士政府的撮合下，瑞銀(UBS) 19日宣布收購瑞士信貸，以阻止該行的危機繼續蔓延。

Fed目前的目標利率區間為4.5%至4.75%。在銀行業壓力顯露之前的上個月，Fed剛剛升息了1碼。

高盛預計，在這次暫停升息之後，Fed將在5月的下次會議上恢復升息1碼，並在6月和7月再升息1碼。

升息 高盛 股價

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