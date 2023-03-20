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聯準會決策臨近 美元跌到一個月來最低

編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）周二開始為期兩天的政策會議之前，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌至一個多月谷底。（路透）
聯準會（Fed）周二開始為期兩天的政策會議之前，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌至一個多月谷底。（路透）

聯準會（Fed）周二開始為期兩天的政策會議之前，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌至一個多月谷底。銀行股上漲，市場認為美國央行可能會採取更謹慎政策。

美元指數（DXY）跌0.4%至103.281，至2月14日以來最低，盤中一度上漲0.2%。除瑞士法郎外，美元兌六種主要貨幣全面走低。

央行對換匯的使用量有限，顯示美元資金並不緊張。隨著風險偏好改善，市場注意力轉向Fed資產負債表的路徑。美國公債殖利率走高。市場略偏向於本周升息25個基點的可能性，但已排除更大幅度加息的可能性。

德意志銀行首席國際策略師Alan Ruskin在報告中表示，「Fed擴充資產負債表，但在解決潛在金融問題方面進展緩慢，這對美元來說是最糟結果之一」。

法國興業銀行外匯策略師Kenneth Broux表示，「如果Fed周三升息25個基點，且點狀圖不變，則很可能會推高美元。」

美元兌日圓貶值0.3%至131.47，盤中一度下跌1%至五周低點130.54。歐元兌美元升值0.5%至1.0723，此前一度觸及3月15日以來最高1.0731；歐洲央行總裁拉加德表示該行已準備好應付市場動態之後，歐元漲勢放緩。

巴克萊外匯分析師Themistoklis Fiotakis等人寫道，歐洲貨幣面臨的風險已經上升，除了金融環境中期趨緊之外，再次出現新的銀行業信心危機的風險也不容忽視。

英鎊兌美元上漲0.9%至1.2285，為2月2日以來最高。交易員押注英國央行周四將升息25個基點。

央行 升息 貨幣

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