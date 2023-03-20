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美找巴菲特救地區銀行

編譯陳苓／綜合報導
傳巴菲特多次與拜登政府官員談話，可能會投資美國地區性銀行。（路透）
傳巴菲特多次與拜登政府官員談話，可能會投資美國地區性銀行。（路透）

知情人士透露，在美國銀行業動盪之際，美國政府高階官員過去一周曾與有「股神」之稱的波克夏公司執行長巴菲特多次會談，聚焦於由巴菲特以某種方式投資地區銀行的可能性，巴菲特也提供當局對於當前動盪的建議與指引。

彭博資訊引述報導，拜登政府團隊過去一周多次與巴菲特談話。路透引述消息人士指出，巴菲特曾與拜登政府高階官員討論當前的銀行危機。波克夏和美國白宮均未立刻回應彭博記者的置評請求，美國財政部則拒絕評論。

巴菲特曾多次救助陷入危機的銀行，運用他「股神」的地位和財務實力，恢復外界對陷困業者的信心。例如，美銀在2011年因次級房貸相關虧損而股價暴跌後，獲得巴菲特注資；2008年雷曼兄弟垮台後，巴菲特也拋給高盛50億美元的救命索。

在矽谷銀行倒閉引爆美國地區銀行風暴後，美國監管機關上周宣布緊急措施以安撫存戶，承諾全額擔保倒閉銀行的存款，但投資人仍擔心問題蔓延，地區銀行股價在上周持續走跌。

拜登政府擔心這場危機會引發政治反彈，已統籌無須直接動用納稅人資金的流動性支持措施，包括聯準會（Fed）的行動。美國大銀行16日主動向第一共和銀行注資300億美元。若巴菲特或其他人出手投資，等於延續這種作法，試圖在政府未直接紓困的情況下遏阻危機。

巴菲特 拜登 投資

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