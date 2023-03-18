股票分類大風吹 科技權重降金融升

史指個股分類17日出現調整。（路透）

又到了調整指數 的季節。一些知名個股17日被重新分類，代表大量資金將四處流動。

沃爾瑪在史坦普500指數中被歸類為必需性消費品股，但目標百貨(Target)、Dollar General和Dollar Tree等零售商同業卻被歸類為非必需性消費品股，這種情形在17日出現改變：它們全部都改列必需性消費品股。

而總被誤認為金融股的Visa、萬事達卡 和Paypal其實一直是科技股，總是讓人困惑。但自17日起將正式改列金融股。因此科技股占史指權重將會降低一點，金融股權重會上升。

在調整之後，科技類股在史指中的權重將從大約27.7%降至24.5%，而金融類股權重將從11.5%擴大至14.2%。

如今有6兆元直接與史指連動，還有數兆美元間接相關。也就是說，許多基金以史指為指標，在不支付許可費的情況計算它們的回報率。

簡單的數學：6兆元約占史指整個市值的18%。而且這還只是史指而已，還有成千上萬的指數以無窮無盡的方式對股票 和債券市場進行衍生演繹。

30年前興起的ETF讓投資人能夠以低成本、可抵稅的形式購買這些指數進行交易。光是美國的ETF業務就約達7兆元，其中大部分是被動型指數基金。

至於為什麼使用「非必需性消費品」和「通訊服務」名詞來描述股票市場的不同分類，這要歸功於指數提供商標準普爾和MSCI。

1999年，為了讓股票的分類方式標準化，MSCI和標準普爾制訂了一個產業基準，稱為全球產業分類標準(GICS)。將所有主要上市公司分為11個類股、24個產業集團、69個產業和158個次產業。占史指權重則由市值決定。

每年3月，標準普爾和MSCI都會宣布分類系統的變化。根據去年變動而在今年啟動的更改發生在3月17日。

今年比較明顯的變動，包括萬事達卡、Visa和Paypal在內的整個科技次產業「資料、處理及外包服務」移至金融類股，現在將被稱為「交換和服務處理服務」。