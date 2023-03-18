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股票分類大風吹 科技權重降金融升

財經新聞組／綜合報導
史指個股分類17日出現調整。（路透）
史指個股分類17日出現調整。（路透）

又到了調整指數的季節。一些知名個股17日被重新分類，代表大量資金將四處流動。

沃爾瑪在史坦普500指數中被歸類為必需性消費品股，但目標百貨(Target)、Dollar General和Dollar Tree等零售商同業卻被歸類為非必需性消費品股，這種情形在17日出現改變：它們全部都改列必需性消費品股。

而總被誤認為金融股的Visa、萬事達卡和Paypal其實一直是科技股，總是讓人困惑。但自17日起將正式改列金融股。因此科技股占史指權重將會降低一點，金融股權重會上升。

在調整之後，科技類股在史指中的權重將從大約27.7%降至24.5%，而金融類股權重將從11.5%擴大至14.2%。

如今有6兆元直接與史指連動，還有數兆美元間接相關。也就是說，許多基金以史指為指標，在不支付許可費的情況計算它們的回報率。

簡單的數學：6兆元約占史指整個市值的18%。而且這還只是史指而已，還有成千上萬的指數以無窮無盡的方式對股票和債券市場進行衍生演繹。

30年前興起的ETF讓投資人能夠以低成本、可抵稅的形式購買這些指數進行交易。光是美國的ETF業務就約達7兆元，其中大部分是被動型指數基金。

至於為什麼使用「非必需性消費品」和「通訊服務」名詞來描述股票市場的不同分類，這要歸功於指數提供商標準普爾和MSCI。

1999年，為了讓股票的分類方式標準化，MSCI和標準普爾制訂了一個產業基準，稱為全球產業分類標準(GICS)。將所有主要上市公司分為11個類股、24個產業集團、69個產業和158個次產業。占史指權重則由市值決定。

每年3月，標準普爾和MSCI都會宣布分類系統的變化。根據去年變動而在今年啟動的更改發生在3月17日。

今年比較明顯的變動，包括萬事達卡、Visa和Paypal在內的整個科技次產業「資料、處理及外包服務」移至金融類股，現在將被稱為「交換和服務處理服務」。

指數 股票 萬事達卡

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