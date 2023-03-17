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債市獲利良多 最好落袋為安

財經新聞組／綜合報導

Fed即將在下周作出最新利率決議，對在本周美債反彈中一雪前恥的債券投資人而言，或許該是落袋為安的時候了。

至少摩根大通和道明證券是這麼認為的。這兩家機構表示，由於Fed下周可能仍會收緊政策，此刻應該平倉美債多頭部位。

摩根大通分析師貝瑞(Jay Barry)的團隊在給客戶的報告中寫道：「我們認為Fed還沒有完成任務，預計下周再次升息25個基點，5月則是最後一次升息。」

根據道明證券最近的報告，該投行剛結束2月啟動的10年期美債交易，當時殖利率為3.77% ，而本周殖利率已跌至3.46%。道明證券之前預計，由於美國經濟可能陷入衰退，美債殖利率將會下降。

道明證券策略師米斯拉(Priya Misra)團隊在報告中說，過去一周的銀行業動亂可能會讓衰退提前到來，並且更加嚴重，「不過，通膨率仍然很高，我們認為Fed可能會在下周升息，或者至少承諾未來會進一步升息。」

SVB銀行上周的破產引爆美國銀行業危機，衰退恐懼四起，Fed升息預期大大降溫，加上歐洲百年銀行瑞士信貸股價崩跌的影響，美債近幾日大漲，2年期美債殖利率本周以來暴跌近70個基點。

在債市強勢反彈之際，一些全球頂級基金經理人本周聲稱仍保持著巨額利潤。不過，部分投資人懷疑此輪反彈是否已超出基本面。

之前公布的CPI和PPI數據顯示，通膨依然居高不下；上周Fed主席鮑爾暗示，他對下周升息50基點的可能性持開放態度。

CME FedWatch工具顯示，下周升息25基點機率已經升至64%，而不升息的可能性為36%，遠低於利率期貨市場罕見熔斷後的50%。

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