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習近平20日訪俄 「習普會」料將登場

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

銀行融資計畫 額度上看2兆

財經新聞組／綜合報導

摩根大通認為，Fed擬訂的緊急貸款計劃可能會向美國銀行系統注入多達2兆元的資金，以緩解流動性危機。

以潘尼哲祖格魯(Nikolaos Panigirtzoglou)為首的摩根大通策略師在報告中寫道：「Fed銀行定期融資計畫的使用量可能是巨大的。」他們表示，即使幾家最大的銀行不太可能利用到該計畫，但該計畫設想的最大使用規模接近2兆元，相當於華爾街5大銀行以外美國銀行業全部持有債券部位的票面金額。

在連續3家地區性銀行破產後，Fed推出該計畫，目的是防止銀行拋售主權債務以獲得資金。2年期美國國債殖利率本周暴跌逾60個基點，因市場猜測Fed下周將不會升息，以尋求穩定銀行業。

摩根大通策略師們寫道，雖然美國銀行體系中仍有3兆元的準備金，但其中很大一部分由大型銀行持有。而且當前流動性收緊既是由於Fed的量化緊縮推動，也是由於升息導致資金從銀行存款轉向貨幣市場基金。

摩根大通策略師寫道，銀行定期融資計畫應該能向銀行體系注入足夠的準備金，以減少準備金短缺，扭轉過去一年出現的緊縮局面。

Fed在本周發表的一份聲明中表示，將在每周公布資產負債表數據時報告該計畫的總體使用情況。

摩根大通 融資 升息

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