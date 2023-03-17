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ECB升息2碼 給了Fed勇氣跟進

財經新聞組／綜合報導

預計Fed將在下周會議上升息1碼(25個基點)，因為歐洲央行(ECB)宣布了激進的升息舉措，而且美國經濟數據強於預期，消除了人們對全球銀行業危機揮之不去的擔憂。

過去一周貨幣市場定價變化很大，因為交易員已經消化了一系列銀行業的利空消息，從美國兩家大型地區性銀行倒閉到瑞士監管機構不得不承諾向瑞士信貸提供援助。

即使金融市場動盪，歐洲央行(ECB)決定繼續升息2碼(50個基點)以抑制過熱的通膨。決定宣布後，美國利率期貨交易員加大了對Fed下周將升息1碼的押注。

ECB宣布進一步升息2碼，表態在近期銀行業大幅動盪的情況下，它已準備好在需要時向銀行提供流動性。

近幾周以來，ECB一直表示將在3月會議上再次升息，因為這個擁有20個成員國的組織通膨率仍遠高於目標水平。2月總體通膨率初值為8.5%，遠高於2%的目標。

申請失業救濟金人數意外下降，代表勞動市場持續走強，也強化了在3月21日至22日會議上升息1碼的可能性。而且最新公布的新屋開工率和建築許可等住房數據也強於預期。ECB無視銀行業的動盪，執意以抑制通膨為首先要務，也給了Fed最大的激勵，在下周的會議中繼續升息，只是升幅可能不會像ECB這麼大。

然而，交易員也繼續評估最快從夏季開始的降息預期，一般估計Fed政策利率到年底時將低於4%。

自去年3月以來，Fed已將指標隔夜利率從接近零的水平調升450個基點至目前的4.5%-4.75%區間。之前原本預可能高達6%的終極利率，現在已沒有人再提及了。

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