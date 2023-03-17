軟著陸？不著陸？ 專家：恐硬著陸

銀行業危機加速美國經濟朝硬著陸發展。（路透）

隨著矽谷銀行倒閉讓美國銀行業面臨壓力、以及對瑞信擔憂情緒的升溫，經濟和市場的前景正變得黯淡，對經濟衰退的擔憂也在加劇。

幾周前，分析人士和投資 人還在爭論美國經濟是否會很快陷入衰退，關於美國經濟將出現「不著陸」的觀點漸占上風，即經濟繼續成長、通膨高於預期。然而過去一周這種觀點已被動搖；雖然近期數據顯示就業和通膨等關鍵領域依然強勁，但部分投資人擔心，在Fed啟動數十年來最激進的緊縮周期之後，銀行業可能出現更多動盪，並且超出經濟的承受能力。

John Hancock投資管理公司聯席首席投資策略師羅蘭(Emily Roland)表示：「『不著陸』的可能性很快就消失了。現在有些事情正在發生，我們認為經濟衰退可能已經提前到來。」

投行Cantor Fitzgerald & Co.分析師指出，聯邦基金利率與2年期美債殖利率 的利差已達到95個基點；在過去4次衰退中有3次在衰退前達到這個水平。與此同時，美債殖利率曲線幾個月以來的持續倒掛也一直在發出衰退訊號，即使不少市場人士認為衰退將是輕微的。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克(Torsten Slok)是美國經濟「不著陸」觀點的早期支持者之一。他認為Fed無法迅速為經濟成長和通膨降溫，這將迫使升息 幅度超出預期，並在明年某個時候引發經濟衰退。

不過，鑑於近期對銀行業的擔憂，他改變了觀點，認為Fed不太可能會在下周會議上升息，因為經濟衰退可能迫在眉睫。他表示：「一場金融事故已經發生。在信貸條件收緊的推動下，我們正從『不著陸』走向『硬著陸』。」

瑞銀美洲資產配置部門主管德拉賀(Jason Draho)認為，史指到年底時將在3800點附近。他同時表示，經濟衰退的風險正在增加，「『軟著陸』的機率已經下降，『硬著陸』可能性已經上升。」