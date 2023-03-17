我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20日訪俄 「習普會」料將登場

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

軟著陸？不著陸？ 專家：恐硬著陸

財經新聞組／綜合報導
銀行業危機加速美國經濟朝硬著陸發展。（路透）
銀行業危機加速美國經濟朝硬著陸發展。（路透）

隨著矽谷銀行倒閉讓美國銀行業面臨壓力、以及對瑞信擔憂情緒的升溫，經濟和市場的前景正變得黯淡，對經濟衰退的擔憂也在加劇。

幾周前，分析人士和投資人還在爭論美國經濟是否會很快陷入衰退，關於美國經濟將出現「不著陸」的觀點漸占上風，即經濟繼續成長、通膨高於預期。然而過去一周這種觀點已被動搖；雖然近期數據顯示就業和通膨等關鍵領域依然強勁，但部分投資人擔心，在Fed啟動數十年來最激進的緊縮周期之後，銀行業可能出現更多動盪，並且超出經濟的承受能力。

John Hancock投資管理公司聯席首席投資策略師羅蘭(Emily Roland)表示：「『不著陸』的可能性很快就消失了。現在有些事情正在發生，我們認為經濟衰退可能已經提前到來。」

投行Cantor Fitzgerald & Co.分析師指出，聯邦基金利率與2年期美債殖利率的利差已達到95個基點；在過去4次衰退中有3次在衰退前達到這個水平。與此同時，美債殖利率曲線幾個月以來的持續倒掛也一直在發出衰退訊號，即使不少市場人士認為衰退將是輕微的。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克(Torsten Slok)是美國經濟「不著陸」觀點的早期支持者之一。他認為Fed無法迅速為經濟成長和通膨降溫，這將迫使升息幅度超出預期，並在明年某個時候引發經濟衰退。

不過，鑑於近期對銀行業的擔憂，他改變了觀點，認為Fed不太可能會在下周會議上升息，因為經濟衰退可能迫在眉睫。他表示：「一場金融事故已經發生。在信貸條件收緊的推動下，我們正從『不著陸』走向『硬著陸』。」

瑞銀美洲資產配置部門主管德拉賀(Jason Draho)認為，史指到年底時將在3800點附近。他同時表示，經濟衰退的風險正在增加，「『軟著陸』的機率已經下降，『硬著陸』可能性已經上升。」

殖利率 投資 升息

上一則

SVB危機下 定存單還有5%高利

下一則

銀行融資計畫 額度上看2兆

延伸閱讀

專家：矽谷銀行倒閉 凸顯矽谷大亨虛偽

專家：矽谷銀行倒閉 凸顯矽谷大亨虛偽
瑞信風暴恐導致銀行緊縮放款 加速全球經濟衰退腳步

瑞信風暴恐導致銀行緊縮放款 加速全球經濟衰退腳步
美銀CEO：美Q3陷技術性衰退 羅比尼：全球有硬著陸風險

美銀CEO：美Q3陷技術性衰退 羅比尼：全球有硬著陸風險
6意外發展降低軟著陸可能性 美前財長：Fed應考慮升息2碼

6意外發展降低軟著陸可能性 美前財長：Fed應考慮升息2碼

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
財長葉倫。(Getty Images)

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

2023-03-12 11:27
SVB金融集團執行長貝克（Greg Becker） 。（ 路透）

引爆金融地雷的矽谷銀行 掌門人何許人也？

2023-03-12 15:45
貝萊德執行長芬克。美聯社

貝萊德CEO：SVB觸發滾動危機 下波倒下的是這些業者

2023-03-15 12:15
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26
矽谷銀行（SVB）驚傳需賣股籌資，加上專營加密幣業務的Silvergate銀行突然關門，導致全球金融股重挫，也使市場人士擔憂這是否是更大問題的開端。 （路透）

美銀行股重挫 市場擔憂這只是重大問題的開始

2023-03-10 08:38

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒