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「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

SVB危機下 定存單還有5%高利

編譯黃淑玲／綜合報導
美部分銀行當前有年息5%定存產品，利率勝過同天期公債，對投資人而言有相當的吸引力。（路透資料照片）
美部分銀行當前有年息5%定存產品，利率勝過同天期公債，對投資人而言有相當的吸引力。（路透資料照片）

美國金融圈因矽谷銀行（SVB）危機，現正陷入2009年以來最大恐慌之中，投資人急於避險，因此湧入美國公債，公債殖利率因而直直落。不過美國存款戶研究一下後會發現，現在其實還能找到年息5%以上的定存產品可以投資。

財經新聞網站MarketWatch說，通用汽車旗下金融服務事業盟友銀行（Ally Bank）這家網路銀行，就仍有年息5.25%的5年期定存可以選擇，不過必須經過經紀商的管道來投資，官網上並沒有顯示這個產品。與當前5年期公債利率只有3.7%相比，這項選擇很有競爭力。

KeyBank也有2年期、年息5%的定存單可以選擇；而2年期的公債利率目前在4.1%，僅僅一周內跌了1個百分點。

Oklahoma State Bank一年期定存利率年息給到5.35%，也比同天期的公債整整高出近一個百分點。

這些定存單只要金額在25萬美元以內，都受到聯邦存款保險公司（FDIC）的保障。

MarketWatch建議，投資人心動的話，最好儘快行動，因為這些優利定存還會提供多久，是個問題。例如上星期，有銀行可以存十年期年息5.4%的定存，現在已經下架。

公債利率還正在往下走，銀行界沒有能力無限支付豐厚利息，然而銀行當下又非常希望能盡可能吸收到更多存款，所以，他們有充分理由提供優利定存。

投資公債要注意的是，目前投資美國抗通膨公債（TIPS）會比投資一般公債好。

投資 殖利率 矽谷銀行

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