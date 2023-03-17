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零售業抬頭 促供應商降價

編譯湯淑君／綜合報導
大型零售業者挾著規模和購買力，取得更大的供應鏈掌控權。(美聯社)
大型零售業者挾著規模和購買力，取得更大的供應鏈掌控權。(美聯社)

隨著供應短缺紓解，零售商與供應商關係再度轉變，變成買方占上風，尤其沃爾瑪（Walmart）、全食超市（Whole Foods）等大型零售業者，如今挾著規模和購買力，取得更大的供應鏈掌控權，正敦促賣方降價甚至取消訂單，與一年前擔心缺貨而爭先恐後囤貨的情景大異其趣。

紐約聯邦準備銀行的全球供應鏈壓力指數（GSCPI），在2月初降至負0.26，比歷史均值0還低，象徵供應鏈已回歸常態。北卡羅來納州立大學供應鏈管理系教授韓德斐說：「我們開始見到權力平衡稍稍轉回有利買方。他們的競爭力開始比供應商略勝一籌，並對他們施壓。」

華爾街日報報導，2020~2021年期間，供應鏈瓶頸耽擱出貨，從衛生紙到居家健身器材都供應不足，零售商為滿足消費者需求，紛紛催促供應商提高產量。零售商去年初紛紛大舉下訂單，確保秋季庫存充足，為年底銷售旺季備貨。不料，消費者支出重心從產品轉向服務，許多零售商不是存貨過多，就是囤的貨滯銷。

現在，零售業者變得小心翼翼，以免庫存過剩。供應商也自我調適，因應需求減少和降價壓力。

密西根大學供應鏈教授亞努平迪說：「議價權轉變。去年開始出現庫存過多情況，零售商真的很受傷，所以他們基本上都開始取消訂單。」

在高通膨開始導致支出減緩之際，有些零售商為了壓低價格、刺激買氣，今年開口要求賣方降價，並以運輸費率下滑和原物料價格回跌為由，認定價格有調降空間。

電商巨人亞馬遜旗下的全食超市，最近就要求供應商合作，協助壓低產品零售價。沃爾瑪去年底也告知供應商，反對調漲價格。目標公司（Target）上月表示，庫存水準將比去年的高峰降低，希望未來數年削減成本20億至30億美元。

從賣方市場轉回買方市場，有時會升高雙方緊張關係。但兩邊各有立場：供應商飽受原物料成本高漲之苦，零售商則設法壓低價格提振買氣。韓德斐說，理想的解決之道，是雙方一起找出合力壓低成本的方法。

零售商 供應鏈 沃爾瑪

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