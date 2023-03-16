分析師估iPhone 15 Pro漲價 連六代凍漲後撐不住了

分析師預測，iPhone 15 Pro系列機款將漲價。（路透）

市場預期蘋果 公司今年秋季將推出最新旗艦手機iPhone 15系列，香港海通國際證券電子研究主管蒲得宇15日發布研究報告，預測iPhone 15 Pro與Pro Max高階系列將比先前的Pro系列售價更高，是自推出iPhone X以來在美首度漲價。

根據MacRumors網站引述蒲得宇的報告，iPhone 15 Pro系列預料將漲價，原因是一些硬體獲得升級，包括鈦框、透過額外觸覺引擎提供震動回饋的固態按鍵、A17仿生晶片、容量提高的RAM以及用於在Pro Max機款上增加光學變焦的潛望式鏡頭（Periscope lens）。

這是繼1月中國社群網站 微博上出現未經證實的說法後，第二度傳出iPhone 15 Pro機款將漲價的消息。

以美國市場而言，從2017年蘋果推出iPhone X以來，Pro機型的起售價一直為999美元，而隔年iPhone XS Max推出以來，Pro Max的起售價就一直是1,099美元。

在美國以外地區，蘋果近年已數次調漲iPhone的價格，主要是匯率波動因素。例如在英國，iPhone 14 Pro起售價為1,099英鎊，高於iPhone 13 Pro的949英鎊。

在美國漲價是合理的，原因是通膨率高於平均水準。蘋果公司已設法讓過去連續六代Pro機款的起售價維持「凍漲」，然而蘋果公司為了維持利潤，最終可能不得不漲價。目前仍不清楚標準版的iPhone 15和15 Plus是否會漲價，iPhone 14與14 Plus的起售價分別為799美元與899美元。

市場目前預期，9月問世的四款iPhone 15系列機款都將導入Type-C充電接口、動態導與稍微更有曲線的邊框，據傳Pro機型還有超過十項額外的功能與調整。