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風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

供應過剩 西德州油價跌破70元

編譯陳律安／綜合報導

國際能源署（IEA）15日說，在燃料需求緩步提高之際，目前國際油市的供應過剩，原因是俄羅斯的產量未如預期減少。此外，歐美銀行股賣壓再起，且美元轉強，國際油價走弱，紐約西德州油價盤中跌破每桶70美元整數關卡，布蘭特跌破75美元。

據IEA最新月報，儘管外界示警俄國將受到國際制裁影響，但俄國上月的產油量增加，致使全球原油庫存攀抵18個月高點。目前原油需求並未大幅成長，因經濟衰退疑慮未解。IEA說：「在今年上半年，全球原油的供應將輕易超越需求，反映出大量俄國原油透過新的運輸途徑找到新買家。」

國際原油價格自年初以來走勢顛簸，中國在多年的防疫封鎖後重啟經濟，但其他國家的需求成長不振。布蘭特原油期貨價格本周稍早受美國銀行業暴雷影響，一度跌破每桶80美元，15日盤中再度淪陷。

IEA指出，俄烏戰爭爆發這一年多來，俄國的原油供應意外充裕，對全球油市的供應量仍保持相近水準。IEA上月估算，今年俄國的原油日產量將縮減100萬桶，如今縮小至減少74萬桶。

IEA表示，美國等主要經濟體為支撐全球經濟，大致仍允許俄國原油運往亞洲，但藉由實施價格上限限制俄國的收益。2月時俄國原油外銷收入年減逾40%至116億美元，為一年多低點。

俄國 油價 德州

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