瑞信再爆危機 道指跌280點

道瓊工業平均指數 收跌，因投資人考量在國際和美國都擁有大量業務的瑞士信貸銀行和同行的未來。

道指收跌280.83點或0.87%至3萬1874.57點。史坦普500指數下跌27.36點或0.7%至3891.97點。而那斯達克綜合指數小漲5.9點或0.05%至1萬1434點。主要股指收復盤中低點；道指一度下跌725點，史指一度回吐2023年所有漲幅。

在瑞士監管機構宣布該國央行在必要時將向瑞士信貸提供流動性後，股指在午後交易收復部分跌幅。《路透》報導，瑞士信貸最大股東沙烏地國家銀行表示無法提供更多資金。

最近幾天，隨著矽谷銀行 和Signature Bank的倒閉，金融部門的危機意識集中在地區性銀行身上，這兩家銀行都因Fed在過去12個月8次升息而導致管理不善。但15日注意力轉向了大銀行。

由於瑞士信貸拖累歐洲銀行類股，美國大型銀行股也隨之下跌。花旗集團下跌5.44%，富國銀行和高盛 分別下跌3.24%和3.09%。美國商銀跌幅略低於1%。金融特選產業SPDR基金(XLF)下跌2.67%，回吐了14日2%的漲幅。

前一日反彈提振大盤情緒的地區性銀行再次下跌。SPDR史坦普地區銀行ETF(KRE)下跌1.63%，受First Republic Bank和 PacWest Bancorp分別下跌21.37%和12.87%的影響。