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避險氣氛凝重 市場估Fed年底利率從5月峰頂回降1百分點

編譯湯淑君／綜合外電
債市交易員正大舉押注聯準會（Fed）今年稍後將啟動降息循環。（路透）
債市交易員正大舉押注聯準會（Fed）今年稍後將啟動降息循環。（路透）

彭博資訊報導，債市交易員正大舉押注聯準會（Fed）今年稍後將啟動降息循環，市場價格一度反映交易員預期Fed政策利率將比5月的預期頂峰回落大約1個百分點。

市場預期Fed政策利率可能升到4.86%觸頂，3月合約價格反映交易員估計Fed下周升息幅度小於1碼（0.25個百分點）、年終利率落點估計在3.93%。15日紐約盤初，5月和12月的預期利率差距一度擴大到超過1個百分點。

道明證券（TD Securities）全球利率策略部門主管Priya Misra說：「市場價格已計入Fed可能被迫升息升到衰退來臨，因此必須急轉彎，並反手降息。」她認為，6月Fed政策急轉彎「太早」，但市場正考量金融情勢普遍緊縮的風險。

市場重新評估利率展望，發生在紐約15日盤初。歐股和美股期指大跌，使美國短期公債市場普遍瀰漫著「遁入安全資產避險」的氣氛。導火線是瑞信（Credit Suisse）股價跌勢再起，因為某大股東排除進一步提供金援。

美國2年期公債殖利率目前為4.03%，仍比14日收盤價位低0.22個百分點，但稍早一度下挫0.29個百分點之多。標普500期指目前跌幅約1.9%。

殖利率 降息 升息

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