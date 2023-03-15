「末日博士」羅比尼推另類避險交易策略 對抗通膨

「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini）推出通膨避險商品。 （路透）

有「末日博士」稱號的經濟學者羅比尼（Nouriel Roubini）正與高盛公司合作，推出讓投資 人在市場崩跌時，能用另類避險資產避險的規畫套裝金融商品。

彭博資訊報導，以精準料中美國房地產泡沫破滅聲名大噪的羅比尼，也是Atlas資本團隊公司（ACT）的共同辦創人，協助這家金融服務公司發展能不受高風險事件衝擊的投資策略，諸如通膨失控、氣候變遷及社會動盪。

羅比尼受訪時表示，「傳統的避險資產是長天期的美元固定收益工具，例如長天期美國公債」，「人們必須尋找規避通膨風險的新型防禦資產：諸如：短期美國公債、抗通膨債券（TIPS）、黃金，以及對環境有韌性的不動產」。

在過去一年股債重挫，衝擊所謂「股六債四」傳統投資組合後，ACT指數 提供混合了美國短期公債與抗通膨債券、以及黃金、美國不動產投資信託的投資組合。另外，橋水聯合創辦人達里歐和瑞信策略師Zoltan Pozsar等投資界名人日益揣測美元在全球貨幣秩序的未來，引發了市場對另類避險的興趣。

ACT表示，計劃提供以ACT指數為基礎的年金、總回報交換和其他衍生性金融商品，希望搶進規避現有威脅的主動投資需求，規劃最終推出以該指數為基礎的指數型基金（ETF），接著推出以區塊鏈或代幣為基礎的零售產品。

羅比尼說，「如果這個十年的平均通膨率為6%，而非2%－這個情境的可能性不高但有可能出現－那麼美國10年期公債殖利率 必須至少為8%。目前的10年期公債殖利率在3.5%左右，而且固定收益資產和股六債四的投資組合去年都遭血洗」。他說，經典的60／40和風險平價投資，是基於「股票與債券價格之間的負相關：逐險、避險、成長和衰退。但前提是低迷而穩定的通膨」。

近來矽谷銀行倒閉引發從美國公債、美元及銀行股的劇烈震盪，羅比尼認為，雖然矽谷銀行未實現證券虧損導致股本蒸發的脆弱性相當少見，但若很多其他銀行的虧損實現，也將損失三分之一至二分之一的資本」，而「這些鉅額虧損都跟長期殖利率上升有關」。