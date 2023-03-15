兩位「大賣空」本尊不同調 他警告SVB暴露問題才剛開始

摩西（Danny Moses）因在2008年房地產市場崩潰前成功做空而聞名，他在「大賣空」書中因不願出具真名而改稱艾斯納。（截圖自Moses推特）

「大空頭」本尊投資人摩西（Danny Moses）表示，矽谷銀行（SVB ）崩潰雖經美國政府介入得免災情擴大，但仍將加劇經濟放緩的腳步。

摩西周二接受CNBC訪問時說：「你無法設想監管當局對實際面臨的情況早有定見，從他們對SVB完全猝不及防即可見一斑，這應該讓人感到緊張。」

摩西因在2008年房地產市場崩潰前成功做空而聞名，他在「大賣空」書中因不願出具真名而改稱艾斯納。如今他預測，會出現更多像SVB的例子。

他的看法和另一位「大賣空」主角貝瑞（Michael Burry）不同。這位Scion Asset Management負責人周一在推特發文說，「這場危機很快就可以解決，在此未看到任何真正的危險」。

摩西說：「Fed開始升息 以來，始終出現著一種信用動態。我們現在才開始感受到遲來的影響。」 「百分之九十九的人沒有看到這一點。所以，問題全都解決了嗎？我不這麼認為。」

美股 周二普遍收高，摩西認為，這只是市場對聯準會（Fed）會比計畫更早暫停升息的直覺反應。

他說，美股漲勢持續不了很久，因為資金成本正在上升。此外，他警告，銀行資產負債表中的商用不動產和汽車貸款仍透露不祥之兆。

摩西說：「如果你相信（經濟）會放緩，那只會加速放緩，因為銀行真得收傘了。」他預料下個月開始的第1季財報季會更加明朗。

他說，「Fed若以為狀況就此結束，那真是自欺欺人了。SVB只是放在窗台的小花瓶。」

「我們仍低估了升息過後市場會發生的情況，我們看看Fed下周怎麼做。」