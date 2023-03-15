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美債殖利率走升 高股利個股失寵

財經新聞組／綜合報導

美國國債殖利率升至十多年來最高水平。加上美股同期低迷動盪，能提供相對較高股利的股票數量穩步下降，對投資人的吸引力也因此變弱。

高股利個股是去年美股亮點。史坦普500高股利指數(S&P 500 High Dividend Index)去年下跌1.1%，而史指同期下跌18%。但2023年至今，史坦普500高股利指數已下跌4.9%。

一些股利能源企業像是Pioneer Natural Resources Co.和Coterra energy Inc. 屬於傳統產業，兩者股利率分別達13%和10%。由於去年石油和天然氣價格走高，部分能源企業甚至支付特別股利。美國最大菸草公司Altria Group Inc、電信巨頭Verizon Communications Inc.、AT&T Inc.以及化學製造商道氏公司去年股利率也超過5%。

根據Birinyi Associates的數據，截至10日，史指成分股中只有34支股利率高於6個月期美國國債殖利率。這與過去10年大部分時間利率接近零相比截然不同。資料顯示，在2021年底利率開始上升前，有379支史指成分股的股利率高於美債殖利率。

由於高股利個股數量下降，加上「安全資產」美國國債殖利率相對走高，部分投資人認為沒有理由再將資金投入風險相對較高的股市。在他們看來，高股利股所提供的額外收益不值得承受企業獲利下降的風險，尤其是當下美國經濟和全球經濟前景都不明朗。

上周部分地區銀行接二連三被關閉，市場對銀行業健康狀況的擔憂以及勞動市場比預期更熱，導致美股走跌。也讓市場重新評估Fed可能削減升息幅度和力度。何況美債殖利率曲線仍嚴重倒掛；短期殖利率高於長期，這通常被認為是經濟衰退的徵兆。

不過，也有投資人表示，即使債券殖利率可觀且更安全，高股利股也仍發揮著重要作用。赫德里克透露，他看好醫療保健、消費品、財產險和意外險等防禦性更強產業中的高股利股。

殖利率 投資 國債

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