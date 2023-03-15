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2月CPI符合預期 估Fed升息1碼

財經新聞組／綜合報導

2月通膨率雖繼續上升但符合預期，為Fed是否繼續升息提供關鍵訊息。

勞工部報告，2月消費者物價指數(CPI)上漲0.4%，年率為6%，這兩個讀數都完全符合道瓊的估計。

剔除波動較大的食品和能源價格，2月核心CPI上漲0.5%，年增5.5%；月增率略高於0.4%的預期，但年增率符合預期。

能源成本的下降有助於抑制總體CPI讀數。能源業物價2月下跌0.6%，同比增幅降至5.2%。食品價格則是分別上漲0.4%和9.5%。

占CPI權重約三分之一的住房成本上漲0.8%，使年度漲幅達到8.1%。Fed官員預計今年住房和租金等相關成本將放緩。

CPI衡量一籃子商品和服務，是Fed在制訂貨幣政策時採用的幾個關鍵指標之一。該報告連同15日的生產者物價指數(PPI)將是政策制訂者在3月21日至22日政策會議之前，最後公布與通膨相關的數據。

目前市場普遍預計Fed將批准其基準聯邦基金利率再調升1碼(0.25個百分點)。

然而，最近幾天銀行業的動盪引發了人們的猜測；隨著官員們觀察一系列緊縮措施在過去一年中造成的影響，Fed可能會發出很快就將停止升息的訊號。

市場最新定價終端利率約在4.92%，這意味著即將到來的升息將是最後一次。不過，期貨定價波動較大，本周意外強勁的通膨報告可能會導致重新定價。無論結果為何，市場情緒都發生了巨大變化。

Fed主席鮑爾上周告訴參眾兩院議員，如果通膨沒有下降，Fed準備將利率提高到高於預期的水平。這引發市場新一波猜測，認為Fed可能在下周升息2碼(0.5個百分點)。

然而，矽谷銀行和Signature Bank在上周末的倒閉，為貨幣政策更加收斂的觀點鋪平道路。

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