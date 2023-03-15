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油價、餌料漲 緬因州龍蝦今年收成差

編譯潘勛／綜合報導
龍蝦今年收成不佳，價格可望回升。（美聯社）
龍蝦今年收成不佳，價格可望回升。（美聯社）

受到油料、餌料價格上漲、一些重要零售商拒收、撈捕可能新增限制，全美海鮮業原本利潤最好之一的緬因州龍蝦今年至今收成欠佳。

美聯社報導，近幾年國際如中國的需求日增，讓緬因州龍蝦身價暴漲；州規管單位指出，2022年撈捕上岸的龍蝦約9800萬磅，價值3億8900萬元，較前一年減少幅度為11%；2021年龍蝦漁民共捕獲1億1000餘萬磅，賺進7億4000萬元以上。

碼頭收購價也跌為每磅不到4元，為2017年以來最低，2021年曾創史上最高價每磅6.7元。

去年給漁民的價錢價格稍低，但龍蝦畢竟是海鮮的上珍，消費者並沒享受到降價；漁民一般每磅龍蝦可取得4到5元的酬勞，但賣給消費者時，零售價格經常貴一倍以上。

緬因龍蝦業可能遭逢的威脅，包括緬因灣(Gulf of Maine)暖化，該海灣是新英格蘭外海重要漁撈區。科學家表示，緬因灣2022年為史上第二暖。

民主黨籍緬因州長米爾斯(Janet Mills)表示，州內龍蝦漁民面臨的前途不確定性，有去年的聯邦鯨魚規管、再加上餌料及油料價格高昂，但漁民仍帶接近1億磅高品質緬因龍蝦上岸，反映出面臨艱苦及動態的經濟環境，產業有其韌性。

永續組織憂慮到鯨魚所受威脅，暫停頒發認證給緬因州龍蝦；海洋管理委員會(Marine Stewardship Council)及海鮮監察( Seafood Watch)兩團體停發認證後，零售業者如全食超市(Whole Foods Market)決定停止售賣緬因州龍蝦，讓緬因州龍蝦業損失一些客戶。

美國龍蝦漁民絕大多數由緬因州港口登岸，但有些也由麻州、新罕布夏州及更南方上岸。加州漁民也來東岸抓走數百萬磅的緬因州龍蝦。

緬因州 新罕布夏州 加州

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