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大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股

大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股

編譯季晶晶／綜合外電
摩根士丹利策略師Michael Wilson建議，抓住政府支持措施帶來的反彈機會賣掉美股。(取材自摩根史坦利官網)
摩根士丹利策略師Michael Wilson建議，抓住政府支持措施帶來的反彈機會賣掉美股。(取材自摩根史坦利官網)

華爾街最看跌的策略師之一、摩根史坦利策略師威爾森（Michael Wilson）建議投資人，一旦美股因為政府推出的銀行支持措施而出現漲勢，無論如何都要趕快賣掉。Evercore ISI資深董事總經理伊曼紐（Julian Emanuel）也警告，矽谷銀行餘波盪漾，美股可能再探去年10月低點。

曾正確預測美股去年下跌和10月反彈的威爾森周一發表研究報告說：「我們建議抓住政府支持措施帶來的機會賣股，至少等到熊市創下新低。」

他指出，矽谷銀行和Signature Bank相繼倒閉，表明聯準會收緊貨幣政策的影響。雖然他沒看到類似2008年金融危機的更廣泛系統性問題，但他認為銀行倒閉可能對經濟成長造成負面影響。

威爾森表示，除非銀行上調存款利率，否則儲戶將持續從傳統銀行撤資，將資金投入高收益證券市場，這反過來會導致銀行利潤下降，可能減少放貸，而銀行信貸供應收緊會對小型股造成更大壓力。

彭博資訊引述知情人士報導，最近幾天，擔心小型銀行危機蔓延的儲戶已先轉移存款到的銀行美國幾家「大到不能倒」的銀行。摩根大通吸收了數十億美元存款，花旗集團和富國銀行吸引到的存款也高於平時。

另外，Evercore ISI的伊曼紐周一接受財經網站CNBC節目訪問時說：「在聯準會主席鮑爾說22日可能升息2碼的24小時內，看到銀行體系裡出現這種壓力，顯示環境的不確定性有多高。」

他強調，矽谷銀行上周五倒閉後2年期美國公債殖利率急跌，三天內由5.08%的峰值降至3.99%的近期「低谷」，與1987年儲貸危機時有驚人相似之處。

他說：「這是史上最快降速之一，只有1987年能匹敵，當時葛林斯潘以『聯準會賣權』救市，提供『無上限』的流動性，並在1987年大崩盤前後降息75個基點。」

伊曼紐暗示還有更多問題隱而未現，尤其如果聯準會繼續升息的話。他說，「如果我們看到的是緊縮效果的第一槍，美國將陷入衰退」。他預測經濟溫和衰退，美股重返去年10月低點。

矽谷銀行 聯準會 美股

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