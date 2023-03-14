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加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

大摩分析師力勸：抓緊一切反彈機會賣掉美股

財經簡訊

財經新聞組／整理

需求弱成本升 聯航調降財測

聯合航空預測第1季將出現虧損，因是與其他月份相比需求成長疲軟且燃料成本上漲。該航空公司預計調整後本季虧損將在每股60分至1元間，低於之前預測的調整後每股獲利在50分至1元之間。並將其對單位營收的預估較上年同期下調至22%至23%，低於此前預期的成長25%。

輝瑞430億元收購Seagen

輝瑞將斥資430億元收購Seagen，深化其在治療癌症方面的影響力。輝瑞將支付每股Seagen股票229元。總部位於華盛頓Bothell的SeagenInc.是一家生技藥物開發商。其主要產品使用與腫瘤細胞表面結合的單克隆抗體來遞送抗癌劑，同時保護周圍的健康組織。

應材回購百億股票 調升股利

晶片生產設備製造商應用材料公司表示，董事會已批准一項全新的100億元股票回購計畫，並提高上季股利。該公司表示，新批准的回購計畫提高了先前的授權；該計畫在2023財年第1季末還剩47億元。董事會還批准將其上季股利從每股26分提高23%至每股32分，為5年來最高。

FDA叫停Mersana藥物試驗

Mersana Therapeutics Inc表示，在一名參與者死亡後，FDA叫停了一項測試其實驗性抗癌藥物的初期試驗。死亡案例是一名在初步給藥階段增加劑量時的患者，該研究是測試該公司的XMT-2056候選藥物。CEO普洛多帕帕斯(Anna Protopapas)指現在將專注於分析死亡案例並「考慮接下來的發展」。

高通要歐法院取消巨額罰款

晶片製造商高通重返歐洲第二高等法院，尋求推翻2.42億歐元的反壟斷罰款。一年前高通曾說服同一法院取消另一起反壟斷案件的高額罰款。歐盟委員會2019年對高通處以罰款，因其在2009年至2011年間以低於成本的價格出售其晶片組，以阻礙英國手機軟體製造商Icera。

Rivian擬中止亞馬遜獨家協議

《華爾街日報》引述知情人士的話報導，電動車製造商Rivian Automotive Inc及其最大股東亞馬遜正在就終止其電動貨車交易的獨家採購協議部分進行談判。為減少碳排放，電商巨頭亞馬遜於2019年向總部位於加州爾灣的電動車製造商訂購了10萬輛電動送貨車(EDV)。

高通 亞馬遜 晶片

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